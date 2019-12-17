Онлайн-помойка: Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания на платформе Change.org потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за «непрофессионализма» и «предвзятости» по отношению к спортсменам.

«Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости», — говорится в петиции, адресованной, в том числе, президенту РФ Владимиру Путину и гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту.

По мнению автора, налогоплательщики хотят получать за свои деньги «качественный контент», созданный профессионалами, которые болеют за всех российских фигуристов, а не «избранных по списку».

Также предлагается не смотреть трансляции «Первого канала» с Татьяной Тарасовой, начиная с Чемпионата России, и не комментировать статьи на спортивных сайтах, которые «превратили мир российского фигурного катания в онлайн-помойку», пишет ura.ru. На момент подготовки материала петицию подписали чуть более 2000 человек.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем telegram-канале предложил поддержать Татьяну Тарасову, назвав происходящее несправедливостью.

Владимир Путин и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. kremlin.ru

Что произошло

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании, 17-летняя Алина Загитова решила сделать паузу в спортивной карьере. Из большого спорта она уходить не собирается и продолжит тренироваться и выступать в шоу у Татьяны Навки.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова усомнилась в способности Загитовой вернуться в большой спорт. Тренерский штаб Этери Тутберидзе довольно резко отреагировал на заявление Тарасовой.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна, за три программы Алина показала результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — говорилось в сообщении.

Последовала реакция и на мнение, высказанное Евгением Плющенко. Бывший фигурист, а ныне тренер предположил, что Загитова взяла паузу в том числе, чтобы определиться с наставниками.

Владимир Путин и Евгений Плющенко. kremlin.ru

«Евгений, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе», — гласит сообщение.

Комментарии, обвинения нарастали в сети как снежный ком. К обсуждению темы подключились многие именитые спортсмены, которые также не приветствовали поведение комментатора Тарасовой. Пожалуй, такого скандала в фигурном катании не было.

Разве что после внезапного «самоотвода» с проката на Олимпийских играх в Сочи Евгения Плющенко. Или перехода Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру.

Склока

В конце концов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова послала всех к чертовой матери.

А комментарий штаба Тутберидзе и приостановку в спортивной карьере продолжают обсуждать титулованные российские фигуристы и тренеры.