Опубликовано видео, как 13-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп

Девочка исполнила элемент во время контрольных прокатов в подмосковном Новогорске.

Спортсменка откатала программу чисто, не допустила ошибок при исполнении прыжков, пишет «Росбалт».

Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе <ее часто называют «штучным тренером">. Она также тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Этери Тутберидзе выросла в грузинской семье, была пятым ребенком. Папу видела в пять утра, перед тренировкой, а маму — после ее работы, поздно вечером. Много лет спустя она скажет, что львиная доля успеха спортсмена зависит от поддержки родителей. Ей, несмотря на старания в одиночном катании, а позже в танцах на льду, покорить Олимп не получилось. Лучшее достижение — Кубок СССР.

В 90-х она уехала работать в США, в ледовое шоу. Тренировала любителей. Вышла замуж, родила дочь, та сейчас тоже фигуристка. Потом вернулась за «спортивным адреналином».

В 2008-м перешла на работу в ледовый дворец «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». В том же году за успехи школе дали первый в Москве статус школы олимпийского резерва по фигурному катанию.