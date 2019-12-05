Опубликовано видео, как во время матча НХЛ Овечкин применил паяльную лампу

У 34-летнего российского форварда возникли проблемы со шлемом, которые он устранил, используя паяльную лампу.
stay hot babes ???? pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) 5 декабря 2019 г.
В сезоне-2019/20 Овечкин провёл 30 встреч за «Вашингтон». В активе нападающего 31 очко (20 заброшенных шайб и 11 результативных передач), пишет News.ru.
Ранее сообщалось, что барнаульский хоккеист на пару с Овечкиным стал звездой дня в НХЛ.
Звезды и драка
В апреле в середине первого периода матча серии плей-офф между «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым, уроженцем Барнаула.
Драка закончилась нокаутом уроженца Барнаула. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут.