Опубликовано видео, как во время матча НХЛ Овечкин применил паяльную лампу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) российский нападающий Александр Овечкин воспользовался паяльной лампой.

У 34-летнего российского форварда возникли проблемы со шлемом, которые он устранил, используя паяльную лампу.

В сезоне-2019/20 Овечкин провёл 30 встреч за «Вашингтон». В активе нападающего 31 очко (20 заброшенных шайб и 11 результативных передач), пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что барнаульский хоккеист на пару с Овечкиным стал звездой дня в НХЛ.

Звезды и драка

В апреле в середине первого периода матча серии плей-офф между «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым, уроженцем Барнаула.

Драка закончилась нокаутом уроженца Барнаула. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут.