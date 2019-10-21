Опубликовано видео триумфального проката российской фигуристки

Щербакова — первая в истории фигуристка, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 227,76 балла.

В октябре прошлого года она выполнила эти прыжки на этапе Кубка России.

Фигуристка выиграла первый этап серии Гран-при, пишет . Второе место заняла американка Брэди Теннелл, получившая 216,14 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей (205,97).

Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне, пишет mail.ru. Воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России.

В своем Instagram юная фигуриста поблагодарила главного тренера Этери Тутберидзе и всю команду, которая с ней работала.

Штучный тренер

Валерий Мешков, пятикратный чемпион СССР по фигурному катанию: «Она не была чемпионкой больших каких-то званий. Понимаете, в чем дело, тренер — это, как говорится, тренер от бога. Это моя точка зрения, что школы такой, как школа Жука была, школа Тутберидзе, нет. Она просто, понимаете, берет готовых таких людей».

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева. Алина Загитова — чемпионка мира 2019 года.

В 2014-м бывшая воспитанница Тутберидзе Юлия Липницкая взяла «золото» на Олимпиаде в Сочи в командном турнире.