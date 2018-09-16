Почему барнаульское «Динамо» не сможет сыграть с «Сахалином» в оптимальном составе

Сегодня, 16 сентября, футбольный клуб «Динамо-Барнаул» проведет свой очередной матч в рамках первенства России по футболу второго дивизиона зоны «Восток». Уже известно, что принципиальную встречу с «Сахалином» пропустят ряд ключевых игроков нашей команды. Несмотря на это футболисты сдаваться точно не собираются и рассчитывают на поддержку своих болельщиков.

Уже точно матч пропустит основной защитник барнаульского «Динамо» Сергей Нестеренко. Травма, которую диагностировали медики, оказалась более серьезной и на восстановление игрока потребуется не менее двух недель, сообщает пресс-служба ФК в официальной группе ВКонтакте.

Кроме того в лазарете команды находятся Максим Полковников и Ярослав Овсянников, у которых высокая температура. Под вопросом участие в матче Ивана Житникова и Виктора Липина, которые пополнили ряды 11 тысяч жителей края, подхвативших ОРВИ.

При этом в клубе отмечают: в состав команды есть перспективная молодежь, у которой появилась возможность проявить себя в матче с лидером турнирной таблицы.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Томь» Пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Матч с «Сахалином» пройдет сегодня, 16 сентября, на стадионе «Динамо». Начало игры в 17.00.

Как до этого играли с «Сахалином»?

Барнаульцы в этом сезоне уже доставили неприятности островитянам: отобрали очки на «домашнем» стадионе сахалинцев в Томске. Причем динамовцы сравняли счет (1:1) на 89-й минуте встречи, когда казалось уже, что «Сахалин» спокойно доведет поединок до победы, сообщает «Сахалин.Инфо».

Впрочем, барнаульская команда всегда была неудобным соперником для сахалинцев. В первенстве России общая статистика за восемь последних сезонов явно в пользу «Динамо»: в 27 матчах — 12 побед у Барнаула, 8 ничьих и 7 побед на стороне сахалинцев при разнице мячей 36 — 31, опять-таки в пользу нашей команды.