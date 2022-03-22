Это не инопланетяне. Почему в барнаульском лесу на одну ночь стало непривычно светло

В минувшие выходные на барнаульской Трассе здоровья было непривычно светло: здесь четвертый год подряд проходила гонка Yolochka Ski Night, в которой приняли участие почти 90 лыжников-любителей. Всю дистанцию они прошли с налобными фонарями. Чем интересен этот формат, почему его проводят именно весной и чего ждать спортсменам в этом сезоне, в разборе altapress.ru.

Чем интересны такие гонки

Скажем сразу, формат ночных гонок не новый: за рубежом его довольно давно используют в разных видах спорта.

В 2020 году в немецком Рупольдинге биатлонный этап Кубка мира проводили в темное время суток, и собрал он аж 90 тыс. зрителей — не каждый топовый футбольный матч может похвастаться такой посещаемостью.

Стадион «Шальке», принимавший популярные «Рождественские гонки» в ночь, также заполнялся до отказа. Секрет популярности прост: ночные гонки — это гармоничное соединение шоу и спорта.

Что делают на Алтае

Барнаул — это, конечно, не немецкий город Гельзенкирхен с его стадионом «Шальке», но традиция ночных гонок у нас тоже есть. Четвертый год подряд этот формат на Трассе здоровья опробует лыжная школа Yolochka. И с каждым разом он становится все интереснее.

19 марта на старт вышли 89 лыжников-любителей, в программе у них было две основные дистанции — 21 км у мужчин, и 14 км у девушек. Главной интригой гонки стала борьба в мужской категории, где собрался, пожалуй, самый сильный состав участников за всю историю любительских гонок в Барнауле.

Но особой битвы за победу не получилось, уже на первом подъеме представитель клуба Yolochka Борис Осипов предпринял мощнейший рывок, вышел вперед, создал комфортный отрыв и не больше подпускал к себе никого до самого финиша.

За второе место в упорной борьбе победил представитель биатлонной школы, молодой и перспективный спортсмен Максим Ефимов. Третьим стал представитель РЖД, мастер спорт по полиатлону Роман Чернусь.

Ночная гонка в Барнауле. Светлана Крюкова.

В чем особенность формата

Иван Крюков, основатель школы Yolochka, рассказывает: для ночной гонки Трасса здоровья подходит как нельзя лучше. Рельеф не сложный, без крутых спусков и ухабистых поворотов.

Пройти дистанцию даже в темное время суток не составляет труда. Однако в этом году дистанцию решили укоротить — круг между двумя мостами длиной семь километров сейчас в идеальном состоянии. Чего нельзя сказать, например, об участке рядом с базой Динамо или дальней петле.

Свою ночную гонку Yolochka традиционно проводит в конце марта. Близкие к нулю ночные температуры позволяют лыжникам комфортно себя чувствовать на дистанции. В середине января, когда спортивная школа устраивала первые соревнования, в ночное время холодало до -25.

Ночная гонка в Барнауле. Светлана Крюкова.

Чего еще ждать

Судя по всем, Yolochka Ski Night станет последним официальным лыжным стартом в Барнауле. Компания «Мария-Ра», проводившая открытие и закрытие лыжных сезонов, этой весной взяла паузу. Пока известно, что марафона не будет по техническим причинам.

Зато 27 марта можно съездить в село Алтайское, здесь пройдут соревнования на дистанции 15 км. Главный приз — путевка на двоих в один из санаториев Белокурихи. Традиционный Тягунский марафон в Заринском районе намечен на 2 апреля.