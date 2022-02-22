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Спорт

Приехавший в Барнаул заместитель Генпрокурора предостерег еще одного солидного чиновника

21 февраля заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин побывал на месте строительства одного из физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Барнауле. Поводом стало отставание от графика работ и неполное освоение выделяемых средств. Министру спорта тут же вынесли предостережение.

Прокуратура вынесла предостережение министру спорта.
Прокуратура вынесла предостережение министру спорта.
Прокуратура Алтайского края.

Речь идет о строительстве ФОКа около стадиона «Лабиринт» на ул. Юрина, 197а, которое проводится по проекту «Спорт — норма жизни». Финансирование работ ведется и федерального и краевого бюджетов.

Срок введения объекта в эксплуатацию — не позднее 25 декабря 2022 года.

Однако, судя по всему, по этому поводу у прокуратуры есть сомнения. В ведомстве отмечают: государственный контракт на строительно-монтажные работы был подписан 25 мая 2021 года. Вместе с тем, выделенные из федерального бюджета деньги на возведение комплекса за прошлый год были освоены не в полном объеме.

На заседании коллегии прокуратуры края был поднят вопрос о задержке ввода в эксплуатацию трех спортивных объектов по нацпроектам.

«После осмотра строящегося объекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона министру спорта Алтайского края Перфильеву Алексею Анатольевичу, отвечающего за реализацию названного проекта. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса поставлено на контроль», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

ФОК на улице Юрина.
ФОК на улице Юрина.
Прокуратура Алтайского края.
ФОК на улице Юрина.
ФОК на улице Юрина.
Прокуратура Алтайского края.
ФОК на улице Юрина.
ФОК на улице Юрина.
Прокуратура Алтайского края.

Ранее Дмитрий Демешин объявил предостережение заместителю губернатора Игорю Степаненко из-за «угрозы неосвоения бюджетных средств», которые выделили на строительство пяти детсадов, а также в связи с риском нарушения из-за этого прав детей.

Что это за ФОК

Спортивный объект площадью более 2 тыс. кв. м. будет включать блок спортивных залов с трибунами для игры в баскетбол, волейбол, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией.

Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% к 1% соответственно.

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