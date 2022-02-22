Приехавший в Барнаул заместитель Генпрокурора предостерег еще одного солидного чиновника

Речь идет о строительстве ФОКа около стадиона «Лабиринт» на ул. Юрина, 197а, которое проводится по проекту «Спорт — норма жизни». Финансирование работ ведется и федерального и краевого бюджетов.
Срок введения объекта в эксплуатацию — не позднее 25 декабря 2022 года.
Однако, судя по всему, по этому поводу у прокуратуры есть сомнения. В ведомстве отмечают: государственный контракт на строительно-монтажные работы был подписан 25 мая 2021 года. Вместе с тем, выделенные из федерального бюджета деньги на возведение комплекса за прошлый год были освоены не в полном объеме.
На заседании коллегии прокуратуры края был поднят вопрос о задержке ввода в эксплуатацию трех спортивных объектов по нацпроектам.
«После осмотра строящегося объекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона министру спорта Алтайского края Перфильеву Алексею Анатольевичу, отвечающего за реализацию названного проекта. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса поставлено на контроль», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Ранее Дмитрий Демешин объявил предостережение заместителю губернатора Игорю Степаненко из-за «угрозы неосвоения бюджетных средств», которые выделили на строительство пяти детсадов, а также в связи с риском нарушения из-за этого прав детей.
Что это за ФОК
Спортивный объект площадью более 2 тыс. кв. м. будет включать блок спортивных залов с трибунами для игры в баскетбол, волейбол, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией.
Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% к 1% соответственно.