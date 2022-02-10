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Спорт

Еще одно маленькое село на Алтае сможет похвастаться новым бассейном

В селе Степное Озеро Благовещенского района в скором времени заработает бассейн. Сейчас на объекте идет капитальный ремонт, который финансирует предприятие «Кучуксульфат».

Бассейн.
Бассейн.
Дмитрий Лямзин.

О ходе ремонтных работ в соцсетях рассказал депутат АКЗС Денис Голобородько.

«Объект был демонтирован практически до основания и несущих стен, изменено расположение залов. Заменены все инженерные коммуникации. Большая работа проделана по монтажу новой вентиляции, канализации, электрики, систем водо- и теплоснабжения», — пишет он.

На объекте заменили кровлю, фасад утеплили и обшили сайдингом. В здании бассейна сохранили тренажерный зал, его перенесли в помещение бывшего кафе.

Чашу самого бассейна залили по-новому. У зала для настольного тенниса появился отдельный вход, собственные раздевалки и душевые.

Ранее о развитии плавания в районах altapress.ru рассказывал председатель краевой федерации плавания Сергей Кашников.

«Бассейн при местной спортивной школе есть в райцентре Табуны. Надо отдать должное главе района — плавание там, как могут, поддерживают. Еще один бассейн имеется в Степном Озере Благовещенского района. Сейчас на объекте идет капитальный ремонт, который финансирует предприятие „Кучуксульфат“», — сообщал он.

Где еще будут плавать

К лету новый плавательный бассейн планируется открыть в селе Бочкари Целинного района. Строительство ведется за счет местного пивоваренного предприятия.

Помимо большого бассейна длиной 25 метров и SPA-зоны с банями и саунами здесь будут располагаться круглогодичные бассейны для детей.

Премия «Менеджер года-2021».
Премия «Менеджер года-2021».
altapress.ru.

Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:

Мы ориентируемся на потребности спортсменов, которые приезжают на сборы и соревнования к нам в Бочкари. Им требуется расслабление мышц, бассейн и баня в этом отношении прекрасно помогают. И, конечно, комплекс будет открыт для наших жителей. Они этого действительно заслужили.

В ноябре руководитель «Бочкарей» рассказывал Forbes, что в селе планируют со временем открыть ипподром и аэродром для малой авиации, место для взлетно-посадочной полосы уже подготовили.

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