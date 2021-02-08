Португальская фура привезла в Барнаул байдарки и каноэ для проведения этапа Кубка мира по гребле

В Барнаул из Португалии доставили первую партию лодок для проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает мэрия города.

Первую партию лодок II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ доставили в Барнаул.

Напомним, Кубок мира по гребле в Барнауле может стать главным спортивным событием всей страны. Первую партию спортинвентаря доставили в город 8 февраля.

«72 лодки в краевую столицу из португальского Вила-ду-Конди привезла фура длинной 13,5 метров. В пути водитель провел около 2 недель, преодолев расстояние более 8 тысяч километров», — рассказали в мэрии.

Решение о предоставлении одинаковых лодок всем участникам соревнований приняли в 2020 году. Поскольку I этап Кубка мира 12−16 мая состоится в венгерском Сегеде, а II этап — 20−23 мая в Барнауле, невозможно транспортировать в сжатые сроки индивидуальный инвентарь каждого гребца.

«Лодки требуют очень бережного хранения. Это связано с особым напылением, которое помогает спортсменам быстро скользить по воде. Век покрытия недолог — около 3 лет. Трение воды, контакт с пылью и другими предметами делают его менее гладким. Со временем может меняться и форма лодок. Показывать высокие результаты на таких лодках нельзя», — разъяснили в мэрии одну из причин, по которой проблематично каждому гребцу таскать за собой свою лодку.

Всего в Барнаул доставят 300 новых скоростных лодок. Средства на приобретение спортинвентаря направил «Фонд поддержки олимпийцев России».

В конце января 2021 года министр спорта России Олег Матыцин побывал в Барнауле на месте проведения Кубка мира и рассказал о фантастических возможностях города.