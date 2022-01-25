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Спорт

После встречи с Путиным Олимпийская сборная России поучаствует в молебне

Олимпийская сборная РФ после встречи с президентом России Владимиром Путиным примут участие в молебне за «победу сборной России», пишет РБК.

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

«Онлайн-формат уже использовался. Мы предполагаем следующее: после того как президент поговорит со спортсменами, будет включение председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина). Он скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной. Может быть, будет какой-то разговор — не знаю, будут ли в состоянии спортсмены, но мы готовы к двустороннему формату», — рассказал РИА Новости ответственный секретарь комиссии Дмитрий Петровский.

Российский лидер собирается посетить церемонию открытия Олимпиады в Пекине, которая пройдет 4 февраля.

Завершатся олимпийские соревнования 20 февраля.

Ранее сообщалось, как Поднебесная готовится к Играм.

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