После встречи с Путиным Олимпийская сборная России поучаствует в молебне

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

«Онлайн-формат уже использовался. Мы предполагаем следующее: после того как президент поговорит со спортсменами, будет включение председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина). Он скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной. Может быть, будет какой-то разговор — не знаю, будут ли в состоянии спортсмены, но мы готовы к двустороннему формату», — рассказал РИА Новости ответственный секретарь комиссии Дмитрий Петровский.