Появилось видео, как барнаульский хоккеист забил чудо-гол из-за ворот в матче НХЛ

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в стиле «лакросс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».

Гол в стиле «лакросс» стал уже вторым для Свечникова в текущем сезоне.

Andrei Svechnikov just scored with the Michigan Move again pic.twitter.com/Ip5nKfEcqq — Brady Trettenero (@BradyTrett) 18 декабря 2019 г.

19-летний форвард отличился подобным образом в октябрьском матче с «Калгари Флэймз», став первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забросить такую шайбу в официальной игре, пишет rsport.ria.ru.

«Передо мной было свободное пространство, и я попытался поразить ворота как можно быстрее. Я много тренирую этот элемент. Когда оказываюсь за воротами и имею достаточно пространства, всегда планирую попробовать такой трюк. Посмотрим, может, я смогу так же забить в следующей игре», — сказал Свечников в интервью Nhl.com.

Матч завершился со счетом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) в пользу «Каролины». На счету Свечникова 35 (14+21) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона.

Ранее Андрей Свечников на пару с Александром Овечкиным стал звездой дня в НХЛ.

Александр Овечкин. Сергей Бабунов ( fhr.ru)

Звезды и драка

В апреле в середине первого периода матча серии плей-офф между «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым, уроженцем Барнаула.

Драка закончилась нокаутом уроженца Барнаула. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут.

Что известно о Свечникове

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон (США).