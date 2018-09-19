5 причин посетить кубковый матч барнаульского «Динамо» против «Оренбурга»

Причина № 1. Исторический матч

В кубковых баталиях барнаульское «Динамо» не радовало своих болельщиков давно. Как сообщает портал «Алтайский спорт», в последний раз в 1/16 финала «Динамо» играло в сезоне 1991/1992. Этот турнир запомнился тем, что начался еще при СССР, а закончился после его распада. Тогда команды проводили по две встречи. Динамовцы из Барнаула на этой стадии играли с одноклубниками из Москвы. Первый матч прошел в краевой столице 3 сентября 1991 года и завершился со счетом 1:1. В ответном сильнее оказались москвичи.

Тремя годами ранее «Динамо-Барнаул» на стадии 1\16 финала принимало «Шахтер» из Донецка. На домашнем стадионе при 22 тысяч зрителей наши футболисты уступили 0:4. В гостях счет был 1:3.