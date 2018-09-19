5 причин посетить кубковый матч барнаульского «Динамо» против «Оренбурга»

В кубковых баталиях барнаульское «Динамо» не радовало своих болельщиков давно. Как сообщает портал «Алтайский спорт», в последний раз в 1/16 финала «Динамо» играло в сезоне 1991/1992. Этот турнир запомнился тем, что начался еще при СССР, а закончился после его распада. Тогда команды проводили по две встречи. Динамовцы из Барнаула на этой стадии играли с одноклубниками из Москвы. Первый матч прошел в краевой столице 3 сентября 1991 года и завершился со счетом 1:1. В ответном сильнее оказались москвичи.
Тремя годами ранее «Динамо-Барнаул» на стадии 1\16 финала принимало «Шахтер» из Донецка. На домашнем стадионе при 22 тысяч зрителей наши футболисты уступили 0:4. В гостях счет был 1:3.
ФК «Оренбург» — новобранец Российской премьер-лиги. После семи туров с 10 набранными очками команда закрепилась в середине турнирной таблицы, став на старте одной из главных сенсаций нынешнего чемпионата России.
В ближайшие две недели «Оренбург» ожидают сразу три матча. 22 сентября — с «Ахматом» в Грозном, 25 сентября — в Барнауле, а 28 сентября клуб будет принимать у себя московский ЦСКА. Несмотря на напряженный график, на кубковый матч прилетит, скорее всего, весь состав «Оренбурга».
Каким будет стартовый состав гостей, большой вопрос. Скорее всего, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов даст возможность ключевым игрокам перевести дух и попробует обыграть «Динамо-Барнаул» резервистами.
Никаких официальных заявлений по поводу кубковых амбиций руководство клуба не делало. Болельщики «Оренбурга» в различных сообществах пишут о том, что для команды победа в Кубке России была бы прекрасной возможностью напрямую выйти в Лигу Европы.
Кроме сенсационного попадания в 1\16 Кубка России барнаульские динамовцы ничем не радуют своих болельщиков. В этом году выступление команды в первенстве России второго дивизиона зоны «Восток», мягко говоря, не впечатляющее. Пятое место из шести команд — это не тот результат, который ожидают болельщики.
Тем, пожалуй, приятнее нынешние кубковые успехи. Очевидно, что «Динамо-Барнаул» предстоит очень трудный матч, в котором у соперника большой перевес в плане опыта и состава. Но у наших футболистов есть важное преимущество — поддержка трибун и настрой. Предстоящая встреча с «Оренбургом» может стать прекрасной возможностью для «Динамо» доказать свою боеспособность.
Кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Оренбург» начнется в 17.00. Время, конечно, не самое оптимальное, но ничего уже не поделаешь. Это решение «Российского футбольного союза».
Несмотря на это обстоятельство, интерес со стороны болельщиков к игре большой. Как сообщает пресс-служба барнаульского «Динамо», предварительно уже продано более 1 тысячи билетов. Купить билет заранее можно в бухгалтерии спортивного общества ежедневно с 10:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья, на Никитина, 55к, 2 этаж.
Стоимость билета, как и прежде, 100 рублей, сезонной абонементной книжки — 600 рублей. В этом году правила использования абонемента изменились: теперь ходить по нему можно вместе с друзьями, пока билеты в книжке не закончатся. Акция будет действовать до конца сезона.
На предстоящий матч с «Оренбургом» люди планируют прийти целыми коллективами. Крупные компании края закупают билеты оптом, сразу по 20−30 штук. 25 сентября в Барнаул приедут болельщики из других регионов. Уже известно, что встречу посетят любители футбола из Кемеровской и Иркутской областей.
У болельщиков «Динамо» есть возможность заполучить сезонные абонементы совершенно бесплатно. В популярных сообществах Барнаула проводятся специальные розыгрыши. Следить за ними можно в официальной группе ФК Вконтакте.
На самой игре по номерам билетов будет проходить лотерея. Разыгрываться будет фирменная атрибутика клуба, которой пока нет в продаже.