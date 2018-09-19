Читайте нас в соцсетях
19 сентября 10°C
240

5 причин посетить кубковый матч барнаульского «Динамо» против «Оренбурга»

25 сентября в Барнауле пройдет матч 1\16 финала Кубка России, в котором наши футболисты встретятся с командой «Оренбург». Этот матч во всех отношениях можно считать историческим: «Динамо» так далеко по кубковой сетке последний раз проходило аж 26 лет назад. Столько же мы не принимали у себя команды элитного дивизиона. Это ли не повод прийти на стадион и поддержать родную команду. О том, что еще в этот день ожидает болельщиков, читайте в нашем разборе.

Кубковый матч "Динамо-Барнаул" - "Томь"
Кубковый матч "Динамо-Барнаул" - "Томь"
Пресс-служба "Динамо-Барнаул"
Причина № 1. Исторический матч

В кубковых баталиях барнаульское «Динамо» не радовало своих болельщиков давно. Как сообщает портал «Алтайский спорт», в последний раз в 1/16 финала «Динамо» играло в сезоне 1991/1992. Этот турнир запомнился тем, что начался еще при СССР, а закончился после его распада. Тогда команды проводили по две встречи. Динамовцы из Барнаула на этой стадии играли с одноклубниками из Москвы. Первый матч прошел в краевой столице 3 сентября 1991 года и завершился со счетом 1:1. В ответном сильнее оказались москвичи.

Тремя годами ранее «Динамо-Барнаул» на стадии 1\16 финала принимало «Шахтер» из Донецка. На домашнем стадионе при 22 тысяч зрителей наши футболисты уступили 0:4. В гостях счет был 1:3.

Кубковый матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; - &quot;Томь&quot;
Кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Томь»
Пресс-служба «Динамо-Барнаул»
Причина № 2. Амбициозный соперник

ФК «Оренбург» — новобранец Российской премьер-лиги. После семи туров с 10 набранными очками команда закрепилась в середине турнирной таблицы, став на старте одной из главных сенсаций нынешнего чемпионата России.

В ближайшие две недели «Оренбург» ожидают сразу три матча. 22 сентября — с «Ахматом» в Грозном, 25 сентября — в Барнауле, а 28 сентября клуб будет принимать у себя московский ЦСКА. Несмотря на напряженный график, на кубковый матч прилетит, скорее всего, весь состав «Оренбурга».

Тренер &quot;Оренбурга&quot; Владимир Федотов и наставник &quot;Спартака&quot; неподражаемый Массимо Каррера.
Тренер «Оренбурга» Владимир Федотов и наставник «Спартака» неподражаемый Массимо Каррера.
fcorenburg.ru/main.html

Каким будет стартовый состав гостей, большой вопрос. Скорее всего, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов даст возможность ключевым игрокам перевести дух и попробует обыграть «Динамо-Барнаул» резервистами.

Никаких официальных заявлений по поводу кубковых амбиций руководство клуба не делало. Болельщики «Оренбурга» в различных сообществах пишут о том, что для команды победа в Кубке России была бы прекрасной возможностью напрямую выйти в Лигу Европы.

Причина № 3. Кубковый фарт «Динамо»

Кроме сенсационного попадания в 1\16 Кубка России барнаульские динамовцы ничем не радуют своих болельщиков. В этом году выступление команды в первенстве России второго дивизиона зоны «Восток», мягко говоря, не впечатляющее. Пятое место из шести команд — это не тот результат, который ожидают болельщики.

Тем, пожалуй, приятнее нынешние кубковые успехи. Очевидно, что «Динамо-Барнаул» предстоит очень трудный матч, в котором у соперника большой перевес в плане опыта и состава. Но у наших футболистов есть важное преимущество — поддержка трибун и настрой. Предстоящая встреча с «Оренбургом» может стать прекрасной возможностью для «Динамо» доказать свою боеспособность.

Кубковый матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; - &quot;Томь&quot;
Кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Томь»
Пресс-служба «Динамо-Барнаул»
Причина № 4. Солидарность болельщиков

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Оренбург» начнется в 17.00. Время, конечно, не самое оптимальное, но ничего уже не поделаешь. Это решение «Российского футбольного союза».

Несмотря на это обстоятельство, интерес со стороны болельщиков к игре большой. Как сообщает пресс-служба барнаульского «Динамо», предварительно уже продано более 1 тысячи билетов. Купить билет заранее можно в бухгалтерии спортивного общества ежедневно с 10:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья, на Никитина, 55к, 2 этаж.

Стоимость билета, как и прежде, 100 рублей, сезонной абонементной книжки — 600 рублей. В этом году правила использования абонемента изменились: теперь ходить по нему можно вместе с друзьями, пока билеты в книжке не закончатся. Акция будет действовать до конца сезона.

&quot;Динамо-Барнаул&quot; после победы над &quot;Томью&quot;
«Динамо-Барнаул» после победы над «Томью»
vk.com/dynamo_barnaul

На предстоящий матч с «Оренбургом» люди планируют прийти целыми коллективами. Крупные компании края закупают билеты оптом, сразу по 20−30 штук. 25 сентября в Барнаул приедут болельщики из других регионов. Уже известно, что встречу посетят любители футбола из Кемеровской и Иркутской областей.

Причина № 5. Розыгрыши и подарки

У болельщиков «Динамо» есть возможность заполучить сезонные абонементы совершенно бесплатно. В популярных сообществах Барнаула проводятся специальные розыгрыши. Следить за ними можно в официальной группе ФК Вконтакте.

Кубковый матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; - &quot;Томь&quot;
Кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Томь»
Пресс-служба «Динамо-Барнаул»

На самой игре по номерам билетов будет проходить лотерея. Разыгрываться будет фирменная атрибутика клуба, которой пока нет в продаже.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка