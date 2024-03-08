8 марта
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Спорт

Продолжит проверять Валиеву на допинг международная федерация

Международный союз конькобежцев включил в обновленный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24 дисквалифицированную российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была отстранена на четыре года с лишением наград, напоминает РБК. На это решение подана апелляция.

На период отстранения фигуристка не имеет права тренироваться на государственные деньги.

Накануне Камила Валиева была исключена из состава сборной России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой. В документе говорится, что спортсменка употребляла около 60 лекарств, добавок и препаратов.

Спортивное сердце

В 2020 году Валиевой поставили диагноз «спортивное сердце», говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по ее делу. И прописали гипоксен.

Синдром спортивного сердца возникает из‑за повышенных физических нагрузок. Может приводить к увеличению сердца и снижению пульса в состоянии покоя.

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