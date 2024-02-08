Свиньи, спортивное сердце: Валиева принимала 60 разных препаратов. Авторитетные мнения о допинг-скандале

В документе говорится, что спортсменка употребляла около 60 лекарств, добавок и препаратов.

Ее дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. Из-за этого сборная России по фигурному катанию потеряла золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире, напоминает Газета.Ru.

Все ее результаты с момента обнаружения в анализах запрещенного вещества — с 25 декабря 2021 года — аннулированы.

Анаболик

В анализах фигуристки обнаружен анаболик экдистерон. Но он не под запретом.

Спортивное сердце

В 2020 году Валиевой поставили диагноз «спортивное сердце», говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по ее делу. И прописали гипоксен.

Синдром спортивного сердца возникает из‑за повышенных физических нагрузок. Может приводить к увеличению сердца и снижению пульса в состоянии покоя, указывает sports.ru.

Авторитетное мнение

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Sport24, что Камилу Валиеву уже неправильно называть победительницей Игр в Пекине.

И добавила — "если только в сердцах болельщиков". Ранее Роднина назвала бредом версию о «случайном» допинге в пробах Валиевой. По мнению Родниной, "надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи, про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться".

Роднина уверена — необходимо в первую очередь работать над собой, а не винить соперников, указывая, что они тоже принимают допинг.

Потери

Из-за допинг-скандала Валиева также потеряла золото чемпионата Европы и три медали чемпионата России.

Что произошло

Камила Валиева на чемпионате страны в декабре 2021 года сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно на следующий день после победы российской сборной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го.

Камилу Валиеву лишили золотой медали, хотя РУСАДА признало, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Тогда она впервые в истории игра выполнила четверной прыжок.

Между тем свиньями назвала членов олимпийского комитета тренер Тарасова. Также тренер объяснила уникальность молодой российской фигуристки Камилы Валиевой.

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