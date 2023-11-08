8 ноября
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Спорт

Олимпийская чемпионка назвала бредом версию о «случайном» допинге в пробах Валиевой

Депутат Госдумы Ирины Роднина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала позицию защиты по допинговому делу Камилы Валиевой.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

По мнению Родниной, "надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи, про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться", цитирует депутата sport24.ru.

Роднина уверена — необходимо в первую очередь работать над собой, а не винить соперников, указывая, что они тоже принимают допинг.

Очередное заседание по допинг-делу состоится 9–10 ноября, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Камила Валиева на чемпионате страны в декабре 2021 года сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно на следующий день после победы российской сборной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го.

Камилу Валиеву лишили золотой медали, хотя РУСАДА признало, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Тогда она впервые в истории игра выполнила четверной прыжок.

Между тем свиньями назвала членов олимпийского комитета тренер Тарасова. Также тренер объяснила уникальность молодой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист.

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