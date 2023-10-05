Свиньями назвала членов олимпийского комитета тренер Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК о запрете российским спортсменам участвовать в зимних юношеских Играх.

По мнению Тарасовой, решение может распространиться и на основную Олимпиаду в Париже, пишет «Спорт-Экспресс». И подытожила: "Ну и свиньи же они!»

Накануне в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили — российские атлеты не смогут принять участие в зимних юношеских Играх-2024 даже в нейтральном статусе, напоминает Газета.Ru.

Ранее тренер объяснила уникальность молодой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист.

Между тем Камилу Валиеву лишили золотой медали, хотя РУСАДА признало, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Тогда она впервые в истории игра выполнила четверной прыжок.

Однако сборную России не наградили из-за того, что в пробе Валиевой нашли допинг. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.