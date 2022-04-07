Против отстранения россиян от соревнований выступила Всемирная ассоциация олимпийцев

«Исполнительный комитет ассоциации встретился и обсудил ситуацию на Украине и ее последствия для спорта и, в частности, для олимпийского движения. Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпийского движения, изложенные в пунктах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться», — говорится в заявлении ассоциации.

Это связано с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов, в которой они обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, которые также олицетворяют олимпийский дух».

При этом исполнительный комитет ассоциации понимает и уважает рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России.

Тем не менее WOA твердо убеждена — решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии.

В марте российских спортсменов отстранили от Паралимпиады.

Ранее «Мистер биатлон» выделил основную проблему российского спорта.