7 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Против отстранения россиян от соревнований выступила Всемирная ассоциация олимпийцев

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, пишет «Чемпионат».

Олимпиада.
Олимпиада.
CC0

«Исполнительный комитет ассоциации встретился и обсудил ситуацию на Украине и ее последствия для спорта и, в частности, для олимпийского движения. Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпийского движения, изложенные в пунктах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться», — говорится в заявлении ассоциации.

Это связано с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов, в которой они обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, которые также олицетворяют олимпийский дух».

При этом исполнительный комитет ассоциации понимает и уважает рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России.

Тем не менее WOA твердо убеждена — решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии.

В марте российских спортсменов отстранили от Паралимпиады.

Ранее «Мистер биатлон» выделил основную проблему российского спорта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость