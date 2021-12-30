1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Путин и Лукашенко раскатали соперников в товарищеском матче по хоккею. 7 шайб забросил российский лидер

В Стрельне прошел товарищеский матч по хоккею с участием главы Белоруссии Лукашенко и президента России Путина.

Матч по хоккею с участием Путина и Лукашенко.
Матч по хоккею с участием Путина и Лукашенко.
Дмитрий Азаров, kremlin.ru

Матч проходил на ледовой арене в детско-юношеской спортивной школе «Манеж».

Лидеры государств играют в одной команде, выступая за белых против красных. На 3-й минуте Путин открыл счет, Лукашенко забросил еще две шайбы. На лед также выходил сын президента Белоруссии Николай, который отличился четырьмя голами.

В результате команда Путина победила соперников со счетом 18:7, пишет piter.tv. Всего во время матча Владимир Путин забросил семь шайб. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером 1.

В составе команды президентов звезды российского и советского хоккея — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Касатонов.

Накануне товарищеского матча Лукашенко подарил Владимиру Путину корзину с колбасой и хрустальные бокалы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость