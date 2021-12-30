Путин и Лукашенко раскатали соперников в товарищеском матче по хоккею. 7 шайб забросил российский лидер

В Стрельне прошел товарищеский матч по хоккею с участием главы Белоруссии Лукашенко и президента России Путина.

Матч по хоккею с участием Путина и Лукашенко.

Матч проходил на ледовой арене в детско-юношеской спортивной школе «Манеж».

Лидеры государств играют в одной команде, выступая за белых против красных. На 3-й минуте Путин открыл счет, Лукашенко забросил еще две шайбы. На лед также выходил сын президента Белоруссии Николай, который отличился четырьмя голами.

В результате команда Путина победила соперников со счетом 18:7, пишет piter.tv. Всего во время матча Владимир Путин забросил семь шайб. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером 1.

В составе команды президентов звезды российского и советского хоккея — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Касатонов.

Накануне товарищеского матча Лукашенко подарил Владимиру Путину корзину с колбасой и хрустальные бокалы.