№ 11: Путин забросил восемь шайб в ворота хоккеистов НХЛ

10 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в гала-матче юбилейного, 10-го Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который проходил в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

Гала-матч в Сочи с участием Владимира Путина.

Путин традиционно вышел на лед в составе команды «Легенды хоккея» под номером 11 против сборной НХЛ.

Из 13 шайб президент забросил восемь, отмечает РИА Новости.Также он отдал одну результативную передачу.

Еще одну шайбу в составе победителей забросил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Матч завершился со счетом 13:9.

Ночная хоккейная лига — всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз соревнований — Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе, который представляет команда-чемпион.

Победителем юбилейного, 10-го турнира стал «Монолит» из Нижнего Новгорода.

По окончании матча президент встретился с хоккеистом Павлом Буре и вручил ему государственную награду — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает сайт Кремля.

Стоп-лист

В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту РФ Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры, сообщается на сайте организации.