№ 11: Путин забросил восемь шайб в ворота хоккеистов НХЛ

Путин традиционно вышел на лед в составе команды «Легенды хоккея» под номером 11 против сборной НХЛ.
Из 13 шайб президент забросил восемь, отмечает РИА Новости.Также он отдал одну результативную передачу.
Еще одну шайбу в составе победителей забросил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Матч завершился со счетом 13:9.
Ночная хоккейная лига — всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз соревнований — Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе, который представляет команда-чемпион.
Победителем юбилейного, 10-го турнира стал «Монолит» из Нижнего Новгорода.
По окончании матча президент встретился с хоккеистом Павлом Буре и вручил ему государственную награду — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает сайт Кремля.
Стоп-лист
В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту РФ Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры, сообщается на сайте организации.