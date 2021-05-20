Путин поприветствовал участников этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия II этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ.

Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство, побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио. С удовлетворением отмечу, что значимый вклад в организацию столь важных спортивных состязаний, в создание необходимых условий для тренировок атлетов внёс Фонд поддержки олимпийцев России. И конечно, ощутимую помощь в подготовке и проведении этих ответственных стартов оказало Правительство Алтайского края.

Желаю вам спортивной удачи и всего наилучшего.