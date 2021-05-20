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Спорт

Путин поприветствовал участников этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ. Обращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Владимир Путин,
президент России:

Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия II этапа Кубка мира и Всемирной олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ.

Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство, побороться за победу и за право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио. С удовлетворением отмечу, что значимый вклад в организацию столь важных спортивных состязаний, в создание необходимых условий для тренировок атлетов внёс Фонд поддержки олимпийцев России. И конечно, ощутимую помощь в подготовке и проведении этих ответственных стартов оказало Правительство Алтайского края.

Желаю вам спортивной удачи и всего наилучшего.

Соревнования стартовали на Гребном канале в Барнауле 20 мая.

Ранее altapress.ru рассказывал, как и где смотреть Кубок мира.

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