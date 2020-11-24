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Путин поздравил Медведева с победой: «С блеском и на одном дыхании прошли всю дистанцию»
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Путин поздравил Медведева с победой: «С блеском и на одном дыхании прошли всю дистанцию»

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

24-летний Медведев выиграл все пять матчей на АТР. В частности, одолел первую тройку мирового рейтинга — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Поздравительную телеграмму от Путина опубликовали на сайте президента России.

«Вы с блеском и на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. В красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер», — говорится в письме.

Путин подчеркнул, что Медведев своей победой продолжил замечательные традиции отечественной теннисной школы.

Ранее сообщали, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов купил баранов и не желает больше драться.

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