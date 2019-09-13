Путин в аэропорту встретился с Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за удушающий прием

В аэропорту Махачкалы президент РФ Владимир Путин встретился с российским борцом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

Глава государства поздравил спортсмена с победой в поединке с амениканцем Дастином Пуарье и защитой титула на турнире в Абу-Даби 7 сентября. Президент поздравил также Абдулманапа Нурмагомедова с триумфом сына, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин похвалил прием, который боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов применил в поединке в Абу-Даби, пишет РБК.

«Хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал Путин Нурмагомедову.

В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов рассказал Путину о том, как проходил бой — он признался, что «во втором раунде чуть-чуть задержался в стойке», в результате чего пропустил удар, а потом решил пойти на хитрость: «Немного шею отдать, чтобы он зашел на удушающий».

«Это опасно очень. Можно просто не заметить и «уснуть», — ответил Путин, много лет занимавшийся дзюдо.

На встрече присутствовал глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Ранее чемпиона после победы в Абу-Даби встретили в Дагестане триумфальной лезгинкой.

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе, одержал 28-ю победу подряд и второй раз защитил титул чемпиона мира.

В октябре 2018 года на турнире UFC 229 главным событием стала встреча Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Бой был очень жестким. Хабиб пообещал закончить встречу досрочно. Это и случилось в 4 раунде, россиянин провел удушающий прием, ирландец сдался. В конце поединка началась массовая драка.