Работал кочегаром на «Трансмаше» и имел стальные кулаки. Чем прославился чемпион СССР «Папаша» и как он навсегда перебрался на Алтай

Незадолго до Великой Отечественной войны Алексей Анкудинов вернулся в Бежецк. В июле 1941 года боксер ушел на фронт. Уже в декабре после тяжелой контузии его демобилизовали. И как только немцы оккупировали Тверь, боксер вывез семью из Бежецка и вернулся на Алтай.

Анкудинов жил в Барнауле до 1962 года и работал кочегаром на «Трансмаше». Он и в молодости не страдал излишней гордыней — был грузчиком, полагая, что работ с тяжелыми мешками ему вполне достаточно, чтобы «качаться» и сохранять хорошую форму. Тренировки в спортзале в юности он считал «баловством», но в зрелые годы его отношение к ним переменилось.