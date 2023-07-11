11 июля
﻿
Спорт

Работал кочегаром на «Трансмаше» и имел стальные кулаки. Чем прославился чемпион СССР «Папаша» и как он навсегда перебрался на Алтай

Altapress.ru рассказывает, как парень из старообрядческой семьи Алексей Анкудинов попал в мир бокса, перебрался на Алтай и вырастил здесь целое поколение боксеров-чемпионов.

Алексей Анкудинов (слева).
Алексей Анкудинов (слева).
vk.com/oldschoolboxers/ Андрей Ткаченко

  • Алексей Анкудинов родился 8 февраля 1892 года в Рыбинске. Он происходил из старообрядческой купеческой семьи города Бежецка Тверской губернии. Свое прозвище «Папаша» Анкудинов получил, потому что в то время он был «единственным на ринге человеком с бородой».

  • С боксом Анкудинов познакомился во время Первой мировой войны, когда попал в плен к немцам 8 октября 1915 года в районе Двинска (сейчас Даугавпилс). Как пишет историк единоборств Михаил Лукашев, именно в немецком плену в 1916 году Анкудинов начал свой боксерский путь.

Алексей Анкудинов.
Алексей Анкудинов.
vk.com/oldschoolboxers/ Андрей Ткаченко

  • В 1927 году «Папаша» покинул Москву и поселился в алтайском селе Улала (ныне Горно-Алтайск). Там он открыл первую секцию бокса. И уже через год на турнире в Новосибирске команда Ойротии взяла верх по Сибири и Дальнему Востоку.

  • В апреле 1928 года Улала встречала победителя первенства Сибири по боксу Алексея Анкудинова. В газетах позднее так и писали, что горноалтаец выступил с большим преимуществом в полутяжелом весе. Писали также, что «Папаша» — большая величина в боксе и на ринге Всесибирского турнира ему не было равных.

Алексей Анкудинов.
Алексей Анкудинов.
ru.wikipedia.org

  • Незадолго до Великой Отечественной войны Алексей Анкудинов вернулся в Бежецк. В июле 1941 года боксер ушел на фронт. Уже в декабре после тяжелой контузии его демобилизовали. И как только немцы оккупировали Тверь, боксер вывез семью из Бежецка и вернулся на Алтай.

  • Анкудинов жил в Барнауле до 1962 года и работал кочегаром на «Трансмаше». Он и в молодости не страдал излишней гордыней — был грузчиком, полагая, что работ с тяжелыми мешками ему вполне достаточно, чтобы «качаться» и сохранять хорошую форму. Тренировки в спортзале в юности он считал «баловством», но в зрелые годы его отношение к ним переменилось.

  • Сохранились свидетельства 1957 года, что Алексей Анкудинов в свои 65 лет трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам, бывал на тренировках барнаульских боксеров в спортобществе «Пищевик».

  • Труды Алексея Анкундинова были не напрасны: команда общества «Пищевик» лидировала на краевых, зональных, республиканских и всесоюзных состязаниях. Титул чемпиона края по боксу в 1956 году достался команде Чехова и Анкудинова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость