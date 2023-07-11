Работал кочегаром на «Трансмаше» и имел стальные кулаки. Чем прославился чемпион СССР «Папаша» и как он навсегда перебрался на Алтай

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Алексей Анкудинов родился 8 февраля 1892 года в Рыбинске. Он происходил из старообрядческой купеческой семьи города Бежецка Тверской губернии. Свое прозвище «Папаша» Анкудинов получил, потому что в то время он был «единственным на ринге человеком с бородой».
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С боксом Анкудинов познакомился во время Первой мировой войны, когда попал в плен к немцам 8 октября 1915 года в районе Двинска (сейчас Даугавпилс). Как пишет историк единоборств Михаил Лукашев, именно в немецком плену в 1916 году Анкудинов начал свой боксерский путь.
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В 1927 году «Папаша» покинул Москву и поселился в алтайском селе Улала (ныне Горно-Алтайск). Там он открыл первую секцию бокса. И уже через год на турнире в Новосибирске команда Ойротии взяла верх по Сибири и Дальнему Востоку.
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В апреле 1928 года Улала встречала победителя первенства Сибири по боксу Алексея Анкудинова. В газетах позднее так и писали, что горноалтаец выступил с большим преимуществом в полутяжелом весе. Писали также, что «Папаша» — большая величина в боксе и на ринге Всесибирского турнира ему не было равных.
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Незадолго до Великой Отечественной войны Алексей Анкудинов вернулся в Бежецк. В июле 1941 года боксер ушел на фронт. Уже в декабре после тяжелой контузии его демобилизовали. И как только немцы оккупировали Тверь, боксер вывез семью из Бежецка и вернулся на Алтай.
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Анкудинов жил в Барнауле до 1962 года и работал кочегаром на «Трансмаше». Он и в молодости не страдал излишней гордыней — был грузчиком, полагая, что работ с тяжелыми мешками ему вполне достаточно, чтобы «качаться» и сохранять хорошую форму. Тренировки в спортзале в юности он считал «баловством», но в зрелые годы его отношение к ним переменилось.
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Сохранились свидетельства 1957 года, что Алексей Анкудинов в свои 65 лет трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам, бывал на тренировках барнаульских боксеров в спортобществе «Пищевик».
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Труды Алексея Анкундинова были не напрасны: команда общества «Пищевик» лидировала на краевых, зональных, республиканских и всесоюзных состязаниях. Титул чемпиона края по боксу в 1956 году достался команде Чехова и Анкудинова.