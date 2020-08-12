«Раскрою маленькую тайну»: президент «Динамо-Барнаул» о ковидном сезоне, бюджете и футбольных конкурентах

9 августа футбольный клуб «Динамо-Барнаул» должен был стартовать в новом для себя дивизионе «Урал-Приволжье», который теперь по-новому называется четвертой группой. Не получилось: в команде «Носта» из Новотроицка нашли семь человек с коронавирусом . Этот сезон для «Динамо» вообще будет особенным, со своими плюсами и минусами. Об этом и не только в интервью altapress.ru рассказал президент клуба Алексей Минин.

«Наша задача — создать свою молодую команду»

— С сезона-2020/21 «Динамо-Барнаул» выступает в новом для себя дивизионе. По вашему мнению , у этого перехода больше минусов или плюсов?

— Если обстоятельно все проанализировать, станет понятно, что плюсов больше. Обидно, конечно, что изжила себя наша зона «Восток». Еще десять лет назад в ней играло 16 команд, последние годы — всего шесть. Пропал интерес к игре как у самих у футболистов, так и у болельщиков. Мотивации не было, трудно было работать тренерскому штабу.

Надо было либо полностью прекращать существование команды, либо переходить в низший дивизион ЛФК.

Барнаульский стадион «Динамо». Анна Зайкова

Однако Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) решила нашу судьбу по-другому: «Динамо-Барнаул» перевели в зону «Урал-Приволжье». Это, безусловно, даст серьезный импульс развитию всего алтайского футбола.

— «Динамо-Барнаул» болельщики часто обвиняют в том , что команда выступает без цели. В этом сезоне что-то изменится?

— Я с таким заявлением категорическим не согласен. В спорте без цели никто не выступает. Даже спортсмены-любители ставят перед собой цели, например, поддерживать здоровый образ жизни. Я уже не говорю про профессионалов.

Наша футбольная команда никогда бесцельно не играла, мы всегда ставили перед собой определенные задачи. Другой вопрос, что не всегда удавалось их решать.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

В нынешнем сезоне в четвертой группе (бывшей зоне «Урал-Приволжье») будут выступать 15 команд. Все они — серьезные, мастеровитые соперники: «КамАЗ» из Набережных Челнов, «Волга» из Ульяновска, «Челябинск», «Тюмень». Отдельно стоят «Крылья Советов-2», «Урал-2», «Оренбург-2».

Это коллективы, которые наигрывают молодежь для взрослых команд мастеров, выступающих в Футбольной национальной лиге и Российской премьер-лиге.

Они имеют право сквозной заявки, которая дает возможность усиления дубля футболистами основной команды в любой момент.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Эксперты отмечают, что наша четвертая группа сильнейшая во всей ПФЛ. Главная цель на сезон у «Динамо-Барнаул» — это отработать логистику выездов, оценить соперников, показать свои силы и приложить максимум усилий для достижения положительного результата.

Если получится занять место в первой восьмерке команд, будем считать это положительным результатом.

— Вопрос по поводу комплектования команды. Мы часто слышим , что в местных клубах должны играть наши игроки. Платят им немного , но и спрос небольшой. Вы считаете это правильно? Была ли возможность для усиления «Динамо-Барнаул» более сильными футболистами из других регионов?

— Если бы у «Динамо-Барнаул» было более существенное финансирование, команда могла бы давно занять первое место в зоне «Восток» и выйти в ФНЛ. Но бюджеты клубов подэлитной лиги исчисляются сотнями миллионов рублей, о чем мы не можем пока даже мечтать.

Барнаульский стадион «Динамо». Анна Зайкова

Учитывая обстоятельства, наша задача — создать свою молодую команду, которая бы достойно выступала во втором дивизионе. И база для этого есть.

Все знают, что алтайская школа футбола является одной из самых сильных в России. Здесь даже скромничать не надо. В чемпионатах Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиге и во втором дивизионе ПФЛ на сегодняшний момент выступают более 50 игроков, большинство из которых вышли из школы «Динамо».

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

В нынешнем сезоне в нашу команду вернулись такие опытные футболисты, как Максим Ерусланов и Евгений Щербаков — оба наши воспитанники, поигравшие на разных уровнях российского футбола. Мы взяли молодого нападающего с Сахалина, который переехал жить в Барнаул. Рассматриваем вариант усиления позиции центрального защитника.

Команда собралась очень неплохая: сплав опытных игроков и молодых футболистов. Теперь дело тренерского штаба сделать из ребят боеспособный коллектив.

«Коронавирус серьезно спутал всем карты»

— Думаю , что болельщиков сейчас интересует доступ на первые домашние матчи. Есть ли понимание , смогут ли люди увидеть футбол?

— Это зависит не от нашего желания, а от эпидемиологической обстановки, которая складывается в Алтайском крае.

Пандемия коронавируса серьезно спутала всем карты. В связи со сложившейся обстановкой Российский футбольный союз возложил на клубы серьезные обязательства по исполнению «Санитарного регламента». Например, на входе на стадион мы должны установить специальные дезинфицирующие рамки, через которые будут проходить болельщики.

ФК «Динамо-Барнаул» победил по пенальти в 1\64 финала Кубка России пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Стоимость рамки составляет около 100 тыс. рублей.

Команду и тренерский штаб каждую неделю обязали проходить тестирование на коронавирус. В месяц это будет обходиться клубу не менее 200 тыс. рублей.

Что касается посещения матчей, я могу заверить: мы сделаем все, чтобы у людей была возможность посмотреть футбол. Постараемся организовать хорошую видеотрансляцию в интернете с использованием нескольких камер.

Барнаульский стадион «Динамо». Анна Зайкова

— Сколько людей при сохранении ограничений может принять стадион и как это будет организовано?

— Количество зрительских мест на стадионе «Динамо» — 10 тысяч. Если будет действовать 25%-ное ограничение, принять мы сможет около 2,5 тыс человек. Это примерное число болельщиков, которые обычно ходили на матчи последние несколько сезонов.

Вопросы безопасного размещения людей на трибунах сейчас прорабатываем. Готовим новую билетную программу, о которой мы отдельно расскажем, если будет разрешено зрителям посещать стадион.

«Мы теперь одна спортивная семья»

— Продолжаю тему болельщиков. «Динамо-Барнаул» всегда славился своим фанатским сектором , каким бы в прошлом он ни был. Кто сейчас ваши болельщики?

— Динамовские болельщики самые преданные. Честно сказать, последние годы мне было жалко, что они лишены зрелищного футбола, учитывая тот факт, что зона «Восток» насчитывала всего шесть команд. Наших соперников болельщики уже знали наизусть.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Теперь все может измениться.

Вспомните 1/16 этапа Кубка России, когда в Барнаул приехал футбольный клуб «Оренбург», Это же был настоящий праздник футбола. Тогда весь город, от мала до велика, пришел на стадион. Разве это не показатель любви болельщиков?

— Не кажется ли вам , что в прошлом сезоне в борьбе за фанатов вы проиграли хоккейному «Динамо-Алтай»? Посещаемость их матчей явно была выше.

— Мне радостно, что хоккейная команда пришла в «Динамо» и получила новое имя. Учитывая, что мы теперь одна спортивная семья, я не разделяю болельщиков на футбольных и хоккейных. Они теперь все динамовские.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Конечно, тот факт, что в Барнауле отремонтировали Дворец спорта «Титов-Арена», подстегнул интерес к хоккею. Прекрасно прошел международный студенческий турнир Student Hockey Challenge — 2019.

Но давайте будем объективными: посещаемость домашних матчей у хоккейного и футбольного «Динамо» в рамках регулярных чемпионатов остается примерно одинаковой.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

«Средств нам хватает на то , чтобы как-то существовать»

— Хотелось бы поднять тему финансирования. Из каких источников складывается бюджет клуба и хватает ли его на жизнь?

— Бюджет клуба мы не скрываем, он составляет 38,9 млн рублей. Эти средства направляются на профессиональную команду «Динамо-Барнаул» и команду инвалидов-ампутантов. На детскую спортивную школу ежегодно направляется 12,9 млн рублей.

Согласно договоренности с министерством спорта Алтайского края футбольный клуб обязан дополнительно привлечь из внебюджетных источников порядка 6,5 млн рублей.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Имеющихся средств нам хватает на то, чтобы как-то существовать.

— Согласны ли вы с идеей о выделении бюджетного финансирования командам в зависимости от их спортивного результата?

— В спорте, как правило, год на год не приходится. Бывают такие сезоны, когда по объективным причинам команда не смогла выставить сильный состав, могут возникать непонимание в тренерском штабе и ошибки менеджмента в комплектовании команды. В таких ситуациях нельзя принимать скоропалительных решений.

Развитие и становление любой профессиональной команды идет минимум три-пять лет. На протяжении этого времени надо смотреть, как протекают процессы внутри коллектива. Резкое уменьшение бюджета может все испортить.

ФК «Динамо-Барнаул» победил по пенальти в 1\64 финала Кубка России пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

— Как участвует краевое общество «Динамо» в финансировании клуба?

— Алтайское спортивное общество «Динамо» является учредителем футбольного клуба. Оно ведет работу со спонсорами и предоставляет материально-техническую базу. Стадион в центре Барнаула и учебно-тренировочная база на Змеиногорском тракте находятся на содержании общества и требуют постоянных капиталовложений. Команде эти объекты предоставляются бесплатно.

«Стадион принадлежит центральному совету»

— Решен ли на сегодняшний день вопрос статуса собственности центрального стадиона? Кому он все-таки принадлежит?

— Стадион принадлежит центральному совету Всероссийского спортивно-физкультурного общества «Динамо», которое находится в Москве. Алтайскому обществу он передан по договору оперативного управления.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Когда началась волна заболеваемости коронавирусом и спортивные мероприятия были остановлены, у нас появилась возможность продолжить реконструкцию стадиона.

Благодаря поддержке министерства спорта Алтайского края по проекту «Спорт — норма жизни» мы получили новое футбольное покрытие, которое теперь уложено на «Трансмаше», и беговые дорожки для стадиона «Динамо».

Барнаульский стадион «Динамо». Анна Зайкова Барнаульский стадион «Динамо». Анна Зайкова Барнаульский стадион «Динамо». Анна Зайкова

На прошлой неделе заключили договор с организацией из Новосибирска, которая возьмет на себя их бронирование. Работы планируется завершить к 17 сентября. После этого легкоатлеты в шиповках смогут проводить здесь как тренировки, так и соревнования.

— В 2018 году было принято решение о реконструкции стадиона «Трансмаш», где базируется ваша футбольная школа. Как она продвигается?

— Экспертизу аварийного здания на стадионе «Трансмаш» проводила компания из Казани. Она пришла к выводу, что реконструкция возможна.

Повторное исследование эти выводы опровергло. Теперь ведем переговоры с властями Алтайского края о выделении средств на проектирование нового сооружения на этом месте.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Возможно, это будет полноразмерный манеж. Такой объект алтайской структуре «Динамо» крайне необходим. В зимнее время профессиональные футболисты и юные динамовцы лишены возможности тренироваться в собственном помещении. Кроме того, у нас около 14 тыс. членов общества «Динамо», которым круглый год необходимо поддерживать физическую форму.

«Пожертвование родителей — часть любого спорта»

— Может быть , я ошибаюсь , но есть ощущение , что настоящая школа тренеров «Динамо» сходит на нет. Плеяду футбольных звезд воспитал Александр Горбунов , но он уже в возрасте. Кто придет ему на смену?

— Я раскрою маленькую тайну. В настоящий момент в стадии завершения создание в Барнауле филиала московской академии «Динамо» имени Льва Яшина, с появлением которого многое должно измениться.

Мы прекрасно понимаем, что возрастные специалисты спортивной школы постепенно уходят на заслуженный отдых, но на их смену приходит перспективная молодежь.

ФК «Динамо-Барнаул» победил по пенальти в 1\64 финала Кубка России пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

В 2019 году тренерский состав пополнили молодые тренеры: Андрей Клименко, выступавший в свое время за такие команды, как «Динамо-Барнаул», «Урал», «Сахалин», и Евгений Жилкин, который в 2000-х годах играл за наш динамовский клуб.

Я считаю, что динамовские тренеры — одни из лучших в Алтайском крае. Успехи наших воспитанников тому подтверждение. Когда мы откроем филиал футбольной академии, то тренд на привлечение к работе молодых тренеров будет продолжен.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

— Сколько денег надо для нормального функционирования детской школы?

— Бюджета спортивной школы хватает лишь на заработную плату тренеров и аренду залов. Все остальные статьи расходов приходится закрывать за счет средств профессионального футбольного клуба.

— С родителей собираете?

— Пожертвование родителей — неотъемлемая часть любого спорта, будь то футбол, хоккей или, скажем, карате. Со своей стороны мы всячески стараемся минимизировать затраты родителей.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Понятно, что ни у каждой семьи есть возможности вкладывать средства в спортивное развитие своего ребенка. Не хочется, чтобы дети из-за этого чувствовали себя некомфортно.

— Есть ли шанс , что в структуре «Динамо-Барнаул» когда-нибудь заработает схема «вырастил-продал»?

— Я всегда рад за наших воспитанников, которые идут на повышение в классе и переходят в лиги выше. В 2020 году в ФНЛ перешел молодой полузащитник Евгений Кузнецов, который теперь будет выступать в омском «Иртыше». «Динамо» получило за него отступные, пусть и не такие большие, как хотелось.

Дальнейшее его движение по футбольной карьерной лестнице будет выгодно нам выгодно. 10% от суммы его следующего контракта пополнят бюджет барнаульского клуба.

Специальный вопрос

— Как у футбольного клуба складываются отношения со спонсорами и почему за последние годы у «Динамо-Барнаул» не появился весомый генеральный партнер?

— Партнеры у нас есть, и они оказывают клубу посильную помощь. Надо понимать, что из-за пандемии возможности бизнеса уменьшились, но даже, несмотря на это, спонсоров мы не потеряли. Хочется всем компаниям от руководства профессионального клуба и всего общества «Динамо» выразить благодарность.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Что касается генерального спонсорства, то здесь есть трудности. У алтайских предпринимателей, любящих футбол, нет больших возможностей вкладываться в этот вид спорта. Своего «Газпрома», «Лукойла» или Галицкого у нас в крае пока нет.

Как вы относитесь к…

…женскому футболу — Только положительно. Если будет достаточное финансирование, мы этот вопрос рассмотрим и девушкам-футболисткам тоже поможем. …предложению разрешить пиво на стадионах — Я ничего зазорного в продаже пива на стадионах не вижу. Что плохого в том, что люди хотят в хорошем настроении посмотреть футбол и ведут себя при этом прилично — не ругаются и не мусорят. …переименованию клуба в угоду генеральному спонсору — «Динамо» было, есть и будет. Это серьезный бренд, который существует десятки лет. Поэтому название команды мы не поменяем даже за большие деньги. …конкуренции в футболе — Я за любую здоровую конкуренцию, которая помогает двигать вперед алтайский футбол. Однако надо понимать, что амбиции — это, конечно, хорошо, но их еще надо подтвердить. Пока другие говорят, «Динамо» остается самой титулованной командой Алтайского края.

Досье

Алексей Алексеевич Минин родился 26 апреля 1961 года в Барнауле. Восемь классов окончил в средней школы № 74 в районе Потока. Затем его родители переехали в поселок Южный, где он продолжил обучение.

После школы Алексей Минин пошел в армию, был призван в Красноярск в летную авиационную школу. В 1980 году поступил в военный дважды краснознаменный институт физической культуры, а затем по распределению попал в органы государственной безопасности.

Алексей Минин , президент ФК «Динамо-Барнаул». Анна Зайкова

В 1993 году вернулся в Барнаул в территориальное управление ФСБ. Занимался оперативно-боевой подготовкой, затем возглавил подразделение специального назначения.

В 2003 году Алексей Минин был назначен на должность заместителя председателя Алтайского спортивного общества «Динамо». С 2018 года является президентом профессионального футбольного клуба «Динамо-Барнаул».