Разбор. Под давлением коронавируса жестко сокращаются расходы на спорт. Пострадает ли Алтайский край?

В конце апреля Министерство спорт России объявило о грустном: часть средств, в размере 7 млрд рублей, которые должны были пойти в регионы по проекту «Спорт — норма жизни», пришлось вернуть в бюджет. Деньги направят на борьбу с главным злом — коронавирусом. Это значит, что возведение спортобъектов в городах и селах, запланированные на нынешний год, придется притормозить. Коснется ли секвестирование Алтайского края, и что в непростых условиях мы все-таки построим, читайте в разборе altapress.ru.

Что уже сделано по проекту

Проект «Спорт — норма жизни» стартовал в Алтайском крае в 2019 году. За федеральные средства, софинансирование краевого бюджета не превышает 1%, в Барнауле застелили новый футбольный искусственный газон на стадионе «Трансмаш», где тренируются воспитанники школы «Динамо».

На самом центральном стадионе в 2019 году начали укладывать беговые дорожки. Завершить все с приходом осени не удалось — работы перенесли на 2020 год. Закончить их планируют к 1 июля.

В 2019 году проект «Спорт — норма жизни» пошел в районы Алтайского края: 25 из них получили оборудование для так называемых «островков здоровья». Это малые физкультурные площадки с набором турников, тренажеров для всех групп мышц, баскетбольным кольцом и теннисным столом — всего около 20 конструкций.

Заниматься на площадке смогут любители workout (уличная силовая гимнастика), настольного тенниса и баскетбола. Прекрасно подойдет она и для подготовке к сдаче норм ГТО.

Стоимость каждого объекта составила около 3 млн рублей. Еще 800 тыс. рублей краевой минспорт направит на доставку спортивных комплектующих до района. А это оказалось не так-то просто — вес каждого такого комплекта составляет 12 тонн. Одних только шайб, гаек и болтов — три больших ящика.

Что планировалось сделать в 2020 году

По проекту «Спорт — норма жизни» в 2020 году Алтайский край должен был получить 110 млн рублей — сумма сравнительно небольшая. Но и грандиозных проектов на этот год запланировано не было.

За федеральные деньги планировалось оборудовать еще 13 «островков здоровья», закупить хоккейное оборудование для Славгорода и перестелить футбольное поле на заброшенном стадионе «Прогресс» в Бийске.

На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

По словам министра спорта края Алексея Перфильева, все эти планы будут исполнены.

Зачем все это нужно

Строительство спортивных объектов, как таковых, задача, конечно, важная, но не первостепенная. Главное, чтобы с их появлением спортом начали заниматься как можно больше людей, причем не только младшего возраста.

По подсчетам краевого минспорта, к 980 тысячам тех, кто уже не может без здорового образа жизни, за ближайшую пятилетку прибавятся еще 268 тыс. человек.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

При этом мы будем создавать условия для занятий независимо от возраста: и для детей, и для взрослых, и для пожилых любителей спорта. Корректировать эти цифры мы не планируем.

На благие цели Москва готова выделить Алтайскому краю 1,2 млрд рублей.

Пострадает ли Алтай от секвестра бюджетов

Руководитель минспорта утверждает: региону повезло и секвестирование проекта «Спорт — норма жизни» Алтайский край пока не затронуло.

«Хочу отметить тот факт, что на Алтайском крае никак не скажется, что Минспорта России вынуждено было уменьшить на 7 миллиардов финансирование программы „Спорт — норма жизни“. Мы получим необходимое, зафиксированное финансирование на строительство спортивных объектов», — сообщил Алексей Перфильев.

Немаловажный факт — строительство всех крупных объектов по федеральной программе на Алтае запланировано на 2021−2022 годы.

Речь идет о двух физкультурно-оздоровительных комплексах для игровых видов спорта и борцов, а также о ледовом дворце в Бийске. Еще один ФОК в Барнауле могут начать строить только в 2024 году.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Есть надежда, что к этому времени коронавирус в нашей стране удастся победить, и жизнь вернется на круги своя.

Что будет со стройками за свой счет

Если по объектам за федеральные средства все более или менее понятно — они будут построены, то по краевым есть вопросы.

Еще в апреле, когда коронавирусная пандемия только набирала обороты, губернатор края Виктор Томенко объявил, что адресную инвестиционную программу региона возможно придется сокращать, денег на все не хватает.

Об этом же по-сути рассказал 8 мая во время пресс-конференции Алексей Перфильев.

«Что касается краевых объектов — сейчас нам надо внимательно посмотреть на каждый из них. То, что возводится, необходимо достроить. С объектами, строительство которых еще не началось, возможно, сейчас надо взять паузу. Нам не нужен недострой. Мы должны соотнести наши возможности с теми запросами, которые существуют», — пояснил министр спорта.

Конкретика по поводу того, чему быть, а чему нет, скорее всего, появится после корректировки краевого бюджета, которая может произойти уже в мае.

Что грандиозного строят в крае

На сегодняшний день самый масштабный спортивный проект — это гребной канал. Только в 2020 году на его достройку из краевого бюджета запланировано выделить более 350 млн рублей.

За эти деньги на объекте должно быть закончено асфальтирование мостового перехода через обводной канал и монтаж системы его освещения. Будет также расширена дорога от Новосибирского тракта до гребного канала.

Кроме того, на территории появятся две просторные парковки. План работ включает в себя и строительство новой дороги на противоположную сторону гребного канала, а также установку там зрительских трибун и строительство еще одной автопарки.

Строительные работы на барнаульском гребном канале Дмитрий Лямзин Строительные работы на барнаульском гребном канале Дмитрий Лямзин Строительные работы на барнаульском гребном канале Дмитрий Лямзин Строительные работы на барнаульском гребном канале Дмитрий Лямзин

Скорее всего, даже в условиях жесткой экономии средств эти работы будут завершены. Отступать Алтайскому краю некуда — впереди этап Кубка мира по гребле, который должен пройти в Барнауле в июне 2021 года.

Отменять соревнования на Алтае в связи с мировой пандемией Международная федерация каноэ не собирается. Мало того, в связи с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год их могут сделать лицензионными.

Это значит, что в Барнауле будут разыгрываться путевки на главные спортивные старты четырехлетия. Если это произойдет, в Барнаул может приехать еще больше титулованных гребцов.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

А вот работы на ледовом дворце на проспекте Сибирском, 52, который с 2011 года значится долгостроем, могут вновь отложить. В течение четырех лет в него планировали вложить более 700 млн рублей из краевого бюджета. Несмотря на то, что еще одна подобная площадка Барнаулу нужна, сумма на ее достройку все равно кажется нереально огромной.