Россия не попала в список вещателей Олимпийских игр

В число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год Международный олимпийский комитет не включил Россию и Белоруссию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

На показ Олимпийских игр на территории Европы медиаправа получил Европейский вещательный союз и компания Warner Bros. Discovery, которые представили совместный тендер.

Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов.

Зрители смогут увидеть Олимпийские игры 2026−2032 годов на территории 49 государств Европы.

Ранее, известный тренер оценила запрет на показ Олимпиады в России.