Россия не попала в список вещателей Олимпийских игр

На показ Олимпийских игр на территории Европы медиаправа получил Европейский вещательный союз и компания Warner Bros. Discovery, которые представили совместный тендер.
Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов.
Зрители смогут увидеть Олимпийские игры 2026−2032 годов на территории 49 государств Европы.
Ранее, известный тренер оценила запрет на показ Олимпиады в России.
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