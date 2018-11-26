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Россияне разозлились на Плющенко, заступившегося за «провальную Медведеву»

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал фигуристку Евгению Медведеву, проигравшую этап Гран-при во Франции. Позиция спортсмена вызвала гнев интернет-пользователей.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

«Дорогая Женечка, все твои поклонники и друзья всегда тебя поддержат, спортсмены — не роботы, они люди. Ты 20 раз подряд одерживала победы и вчера ничего страшного не произошло! Финал Гран-при — это не Чемпионат Мира и не Олимпийские игры!», — написал 36-летний фигурист, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира на своей странице в Instagram.

Позиция спортсмена вызвала гнев интернет-пользователей.

Они раскритиковали заступника и саму Медведеву. пишет ura.ru. «Ох, Евгений, не то, ох не то», «Чтоб о ней так писали, она должна заслужить еще», «Все, обескрылила девочка. Возомнила из себя. А по факту оказалась слабой, стрессонеустойчивой, ноль без палочки», — написали комментаторы.

25 ноября Медведева впервые за свою карьеру не попала в финал Гран-при. На этапе во французском Гренобле спортсменка не смогла исполнить каскад двойной аксель — тройной риттбергер, а также каскад тройной флип — тройной тулуп и заняла только четвертое место.

Ранее фигуристка покинула своего тренера Этери Тутберидзе и переехала тренироваться из России в Канаду. По ее же словам, это вызвало «ненависть» у соотечественников.

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