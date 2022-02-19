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Спорт

Российские лыжники завоевали золото и серебро в марафоне на Играх-2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в 30-километровом марафоне на Олимпийских играх — 2022.

Олимпиада.
Олимпиада.
CC0

Серебряной награды удостоился россиянин Иван Якимушкин. Тройку лучших замкнул норвежец Симен Крюгер.

Дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км, напоминает Газета.Ru.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей.

Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева-Ступак принесли по бронзовой награде.

Ранее российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в эстафете Олимпиады.

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