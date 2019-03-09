Рубцовчанка Яна Кирпиченко взяла золото на Универсиаде

Российские спортсмены оформили досрочную победу в медальном зачете зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Но они продолжают претендовать на призовые места, пишет ТАСС . Очередную медаль в копилку сборной принесла лыжница Анна Кирпиченко.

К началу седьмого дня соревнований в зачете у россиян было 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). У идущей на втором месте Южной Кореи шесть наград (6−2-4).

Всего на Универсиаде 2019 года осталось разыграть 28 комплектов медалей.

За первые места россияне серьезно поборются в эстафеты у мужчин и женщин, в биатлоне, командных соревнований горнолыжников. На льду будут разыграны последние медали в фигурном катании и фристайле. Также настало время решающих игр в мужском турнире по хоккею с мячом и женском по керлингу.

Напомним, что Алтайский край на Универсиаде представляет рубцовская лыжница Яна Кирпиченко. Вместе с ней в Красноярске отправилась целая группа алтайских чиновников и журналистов, часть из которых командировали за счет бюджета. «Надо больше общаться с коллегами и перенимать опыт», — объяснил главную цель поездки министр спорта Алексей Перфильев.