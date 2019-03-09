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Спорт

Рубцовчанка Яна Кирпиченко взяла золото на Универсиаде

Российские спортсмены оформили досрочную победу в медальном зачете зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Но они продолжают претендовать на призовые места, пишет ТАСС. Очередную медаль в копилку сборной принесла лыжница Анна Кирпиченко.

Огонь зимней Универсиады-2019
Огонь зимней Универсиады-2019
https://krsk2019.ru

К началу седьмого дня соревнований в зачете у россиян было 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). У идущей на втором месте Южной Кореи шесть наград (6−2-4).

Всего на Универсиаде 2019 года осталось разыграть 28 комплектов медалей.

За первые места россияне серьезно поборются в эстафеты у мужчин и женщин, в биатлоне, командных соревнований горнолыжников. На льду будут разыграны последние медали в фигурном катании и фристайле. Также настало время решающих игр в мужском турнире по хоккею с мячом и женском по керлингу.

Напомним, что Алтайский край на Универсиаде представляет рубцовская лыжница Яна Кирпиченко. Вместе с ней в Красноярске отправилась целая группа алтайских чиновников и журналистов, часть из которых командировали за счет бюджета. «Надо больше общаться с коллегами и перенимать опыт», — объяснил главную цель поездки министр спорта Алексей Перфильев.

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