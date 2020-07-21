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Спорт

Руководитель барнаульского манежа «Темп» рассказал, почему приставы их неожиданно «закрыли»

20 июля управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайского края распространило информацию об приостановлении деятельности манежа «Темп» в Барнауле. Поводом, по словам чиновников, стали нарушения, выявленные при подготовки футбольного турнира. Руководство спорткомплекса с формулировками ведомства не согласно и намерено отстаивать свою позицию.

Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Анна Зайкова

Оказалось, что с футболом история совсем никак не связана. 21−22 февраля четверть поля в манеже арендовали борцы для проведения чемпионата и первенства Алтайского края по смешанному боевому единоборству ММА.

Мероприятие прошло, но его организация была с нарушениями. В манеже не оказалось информационного табло и стенда о правилах поведения зрителей во время спортивного мероприятия, отсутствовал медицинский пункт и соответствующая лицензия на него.

Футбольный манеж &quot;Темп&quot; в Барнауле
Футбольный манеж «Темп» в Барнауле
Анна Зайкова

Часть из вынесенных предписаний в спорткомплексе устранили еще до вынесенного решения. 15 мая Железнодорожный суд Барнаула постановил приостановить проведение спортивных мероприятий в «Темпе» на неделю. Учитывая, что нарушения не столь существенные, это было самое мягкое наказание из возможных.

А дальше дело притормозилось.

Работает ли на самом деле «Темп»?

Вспомнили об исполнительном производстве судебные приставы только через два месяца. Теперь с 15 по 22 июля в «Темпе» нельзя проводить мероприятия, которых сейчас в принципе нет.

Как подчеркивают в спорткомплексе, о полном закрытии объекта речи не идет.

Футбольный манеж &quot;Темп&quot; в Барнауле
Футбольный манеж «Темп» в Барнауле
Анна Зайкова

Примечательно, что 20 июля «Темп» принимал у себя краевых журналистов и показывал, как в условиях пандемии коронавируса будет возобновлять работу. Разрешение на возобновление тренировочного процесса получили спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд Алтайского края.

В расширенный список вошли игроки футбольной команды «Темп».

Что будет дальше?

Руководство спорткомплекса историю с судебными приставами просто так оставлять не намерено.

Павел Николаев, гендиректор СК &quot;Темп&quot;.
Павел Николаев, гендиректор СК «Темп».
Анна Зайкова

Павел Николаев,
генеральный директор спортклуба «Темп»:

Данная новость вызвала резонанс в общественности и неблагоприятно отразилась на репутации спортивного клуба «Темп».

В виду этого мы вынуждены обратиться с официальным комментарием для предоставления достоверной информации, так как пресс-служба УФССП исказила ряд существенных фактов, что повлекло не верную подачу информации в официальных источниках СМИ.

Что было раньше?

Футбольный манеж «Темп» прогремел на всю Россию год назад, когда по решению суда объект закрыли за день до выступления Дискотеки 90-х.

Тогда с гневным постом в Сети выступил известный когда-то продюсер Сергей Разин, который в пух и прах разнес прокуратуру и суд. Досталось и местным властям, которых Разин обвинил в бездействии.

Конфликт удалось унять. Спустя три месяца «Темп» получил разрешение на проведение массовых мероприятия, в том числе и концертов.

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