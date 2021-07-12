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Спорт

Сборная Италии стала чемпионом Европы

Сборная Италии обошла Англию в серии пенальти в финальном матче Евро-2020, сообщает Sports.ru. Счет: 1:1, 2:3 по пенальти.

Италия, футбол, ЕВРО.
Италия, футбол, ЕВРО.
pixabay.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На второй минуте защитник команды Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Основного и дополнительного времени для выявления победителя не хватило.

Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. До этого сборная Италии единственный раз стала чемпионом Европы в 1968 году.

Их противник никогда не выигрывал континентальное первенство. Это была 10-я серия пенальти для англичан на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы, Лига наций). Англия проиграла в 7 из 10 случаев: 3 раза на чемпионатах мира, 4 раза на Евро.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Ранее барнаульский тренер Владимир Демченко предположил, что Англия и Италия сыграют вничью в основное время — оказался прав.

Напомним, что сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на ЕВРО-2020.

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