8 сентября 26°C
﻿
Спорт

Сборная Израиля по художественной гимнастике полностью снялась с чемпионата мира

Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии, сообщает РИА Новости.

Гимнастки Дина и Арина Аверины.
Гимнастки Дина и Арина Аверины.
instagram.com/arishadina1998.

Тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не связано с последствиями скандала на Олимпийских играх.

Скандал на Играх

Россиянка Дина Аверина стала в Токио второй в многоборье, а золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.

В России обвинили судейство в предвзятости и обещали оспорить решение.

Мнение российского тренера

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что ожидала такого шага от Израиля.

«Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала», — цитирует Винер-Усманову rsport.

Гимнастки Дина и Арина Аверины.
Гимнастки Дина и Арина Аверины.
@arishadina1998

Ранее Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио.

Спортсменки — Арина и ее сестра Дина — намеревались оставить спорт и поступить в институт. Однако тренер резко отреагировала на это и в жесткой беседе убедила гимнасток отказаться от этой идеи.

Игры

На Олимпиаде-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без «золота». Дина Аверина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место.

Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».

После Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость