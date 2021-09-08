Сборная Израиля по художественной гимнастике полностью снялась с чемпионата мира

Тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не связано с последствиями скандала на Олимпийских играх.
Скандал на Играх
Россиянка Дина Аверина стала в Токио второй в многоборье, а золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.
В России обвинили судейство в предвзятости и обещали оспорить решение.
Мнение российского тренера
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что ожидала такого шага от Израиля.
«Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала», — цитирует Винер-Усманову rsport.
Ранее Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио.
Спортсменки — Арина и ее сестра Дина — намеревались оставить спорт и поступить в институт. Однако тренер резко отреагировала на это и в жесткой беседе убедила гимнасток отказаться от этой идеи.
Игры
На Олимпиаде-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без «золота». Дина Аверина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место.
Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».
После Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.