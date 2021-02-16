«Серегу надо спасать»: известный футболист показал на видео, как ест сигаретные бычки

Экс-вратарь футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов решил зачем-то съесть тарелку бычков от сигарет и опубликовал видео в своем Instagram .

Судя по описанию к видео, карнавал гурманства состоялся ночью 17 февраля. Впрочем, это навряд ли, потому что эта дата из ближайшего будущего.

«Тот кто не кушал бычки, я вам завидую! Приходите подсознание!» — отметил футболист, находясь, судя по всему, в измененном сознании.

На кадрах Чепчугов вилочкой перемешивает бычки в чашке, а после начинает их жевать.

В комментариях к видео отметили, что необходимо срочно спасать футболиста, который в свое время защищал ворота против испанского «Реала».

«Я болельщик „Спартака“. Но это сейчас неважно, ведь беда не имеет цветов. Знакомые и родные, спасайте человека! Это уже за гранью», — пишет один из подписчиков.

Также отметили, что трехкратному чемпиону России не по статусу ни есть бычки, ни так сильно выпивать. В июле 2020 года Чепчугов писал, что раздумывает над возвращением в футбол.

Ранее сообщали, что другой скандальный футболист может уехать из России.