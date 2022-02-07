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Спорт

Шведская лыжница временно потеряла память после гонок на Играх

Шведская лыжница Майя Дальквист рассказала о состоянии Фриды Карлссон, которая после женского скиатлона напугала журналистов своим видом и не смогла ответить на их вопросы.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

«Я знаю, что она раньше падала в обморок во время гонок, но это, возможно, было иное состояние. Фрида сказала, что, когда она прошла микст-зону, ей задали вопросы о гонке, у нее не было на них ответа, потому что она ничего не помнила. Когда она вернулась позже, она помнила все, но время от времени случается что-то вроде помутнения рассудка», — цитирует слова Дальмквист Aftonbladet.

Карлссон финишировала в вышеупомянутой гонке на пятом месте, пишет Газета.Ru.

Следующим стартом для лыжниц будет спринт свободным стилем, который пройдет 8 февраля.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине.

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