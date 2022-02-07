Шведская лыжница временно потеряла память после гонок на Играх

«Я знаю, что она раньше падала в обморок во время гонок, но это, возможно, было иное состояние. Фрида сказала, что, когда она прошла микст-зону, ей задали вопросы о гонке, у нее не было на них ответа, потому что она ничего не помнила. Когда она вернулась позже, она помнила все, но время от времени случается что-то вроде помутнения рассудка», — цитирует слова Дальмквист Aftonbladet.