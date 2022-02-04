Песков прокомментировал сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения про трудности с посадкой самолета российского лидера Владимира Путина в Пекине, пишет РИА «Новости».
«Все хорошо», — сказал представитель Кремля.
Визит
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Пекин утром 4 февраля, сообщает Газета.Ru. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.
Позднее российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр. Между тем состав олимпийской делегации Путина сократили с 25 до 6 человек.