Сибирским хоккеистам урезали зарплаты «в 45 млн рублей»

Крылов объяснил, почему лига приняла решение сократить потолок зарплат до 900 млн рублей.
«Некоторое время назад в несколько клубов пришли большие деньги, резко увеличив тем самым разницу между богатыми и бедными. Одни команды могли содержать шесть одинаковых пятерок, а другие не могли набрать и четыре», — отметил Крылов.
При этом, по его словам, особенный диссонанс вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвертых звеньев клубов КХЛ.
«Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой еще другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату?» — сказал Крылов.
Крылов подчеркнул, что решение о сокращении потолка зарплат принималось для того, чтобы сократить разницу в бюджетах богатых и бедных клубов.
Это, по его мнению, поможет повысить средний уровень игроков во всех командах. И, как следствие, повысить спортивную конкуренцию в лиге.
Как уточняет Om1.ru, в спортивных СМИ сообщалось, что нападающий Михаил Фисенко может вернуться в омский «Авангард» из «Ак Барса», поскольку ему якобы предложили больше денег.
Издание отмечает, что зарплата форварда составила бы 45 млн рублей в год. Однако из-за потолка зарплаты казанцы предложили снизить выплату с 40 до 35 млн.
Ранее президент омского «Авангарда» в шикарной квартире станцевал с семьей под песню Uno.
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