Сибирским хоккеистам урезали зарплаты «в 45 млн рублей»

Крылов объяснил, почему лига приняла решение сократить потолок зарплат до 900 млн рублей.

«Некоторое время назад в несколько клубов пришли большие деньги, резко увеличив тем самым разницу между богатыми и бедными. Одни команды могли содержать шесть одинаковых пятерок, а другие не могли набрать и четыре», — отметил Крылов.

При этом, по его словам, особенный диссонанс вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвертых звеньев клубов КХЛ.

«Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой еще другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату?» — сказал Крылов.