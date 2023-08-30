30 августа
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Спорт

Скончался известный самбист с Алтая Владимир Шкалов

Умер пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов. Ему было 66 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

О смерти Владимира Шкалова стало известно 28 августа.

Главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин сообщил, что спортсмен умер у себя дома. Трошкин предполагает, что у мужчины мог случиться инфаркт.

"Месяца три назад у него был микроинсульт и ему сделали стентирование, поставили стент. Все очень печально", - объясняет тренер сборной.

Прощание с Владимиром Шкаловым пройдет 31 августа в 10 утра в ЛФК ЦСКА.

В 2010 году спортсмен открыл в Алтайском крае детско-юношескую спортивную школу. Сам Шкалов отмечал, что именно в Алтайском крае он стал профессиональным спортсменом и чемпионом.

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