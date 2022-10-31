Со смесью водки с пивом сравнил ММА олимпийский чемпион Карелин

Чемпион Игр отказался считать MMA видом спорта и сравнил их со смесью водки с пивом. Он не понимает, как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина, указывает Lenta.ru.

О бойцовском чемпионате

Главной спортивной организацией, проводящей поединки по смешанным единоборствам, является Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В 2011 году Владимир Путин под свист публики поздравил Федора Емельяненко с победой на боях по смешанным единоборствам. На тот момент российский лидер занимал пост премьер-министра.

Ранее студентом-садоводом стал культовый российский боец ММА и любимый спортсмен Путина.