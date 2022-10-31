31 октября
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Спорт

Со смесью водки с пивом сравнил ММА олимпийский чемпион Карелин

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин раскритиковал смешанные единоборства (MMA), сообщают на YouTube-канале Ольги Кравцовой.

Александр Карелин на Алтае.
Александр Карелин на Алтае.
Михаил Хаустов.

Чемпион Игр отказался считать MMA видом спорта и сравнил их со смесью водки с пивом. Он не понимает, как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина, указывает Lenta.ru.

О бойцовском чемпионате

Главной спортивной организацией, проводящей поединки по смешанным единоборствам, является Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В 2011 году Владимир Путин под свист публики поздравил Федора Емельяненко с победой на боях по смешанным единоборствам. На тот момент российский лидер занимал пост премьер-министра.

Ранее студентом-садоводом стал культовый российский боец ММА и любимый спортсмен Путина.

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