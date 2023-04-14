15 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Состояние Романа Костомарова улучшилось

Роман Костомаров может садиться без посторонней помощи, сообщает ТАСС.

Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.

Спортсмен уже может садиться самостоятельно и продолжает восстанавливать мышцы.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — рассказал источник в беседе с ТАСС.

Напомним, что 7 апреля Костомарова начали готовить к протезированию. Уже тогда отмечали, что спортсмену с каждым днем становится все лучше.

Ранее спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость