Современные российские спортсмены оторваны от жизни из-за денег, заявил олимпийский чемпион

По его мнению, людей взяли талантливыми из общей массы и пересадили в максимально благоприятные условия, в которых они раскрывались, пишет «Спорт-Экспресс». Им не нужно думать, что придется есть и пить завтра, как строить свою жизнь.

Они живут в искусственных условиях, оторваны от жизни, считает чемпион. В живут в узком мире — там есть тренер, тренировки, календарный план соревнований. Они сидят на зарплате в сборной, и им платят хорошие деньги за то, что они тренируются, указывает Газета.Ru.

Факт

Последним официальным международным соревнованием для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине.

Ранее вручение гимнастке BMW X5 после поражения на Играх олимпийский чемпион посчитал несправедливым. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной, проигравшей в борьбе за золото на Играх в Токио израильтянке Линой Ашрам.

Аверина, которая уступила в борьбе за золото в индивидуальном многоборье, получила в итоге "золотой" BMW X5 . Также автомобиль BMW Х3 вручили и ее сестре Арине Авериной, которая и вовсе оказалась вне тройки призеров.

Далалоян рассказал о планах на автомобиль, который ему подарили за победу на Олимпиаде. Гимнаст стал обладателем BMW X5. Он признался, что отдаст машину жене, и отметил, что такой автомобиль очень полезен для семьи.

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