Вручение гимнастке BMW X5 после поражения на Играх олимпийский чемпион посчитал несправедливым

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной, проигравшей в борьбе за золото на Играх в Токио израильтянке Линой Ашрам, сообщает « Спорт-Экспресс ».

Аверина, которая уступила в борьбе за золото в индивидуальном многоборье, получила в итоге «золотой» BMW X5. Также автомобиль BMW Х3 вручили и ее сестре Арине Авериной, которая и вовсе оказалась вне тройки призеров.

«Моя первая реакция — непонимание. С одной стороны, девчонки заслужили, с другой — по отношению к другим достойным спортсменам это несправедливо», — посчитал Далалоян.

Далалоян рассказал о планах на автомобиль, который ему подарили за победу на Олимпиаде. Гимнаст стал обладателем BMW X5. Он признался, что отдаст машину жене, и отметил, что такой автомобиль очень полезен для семьи, пишет Lenta.ru.

Скандал

Дина Аверина проиграла Ашрам на соревнованиях по индивидуальному многоборью. Израильтянка завоевала золото, несмотря на ошибку в ходе выступления. В России подвергли судейство в художественной гимнастике на Играх резкой критике.

Между тем сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии. Тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не связано с последствиями скандала на Олимпийских играх.

Ранее Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио.

Спортсменки — Арина и ее сестра Дина — намеревались оставить спорт и поступить в институт. Однако тренер резко отреагировала на это и в жесткой беседе убедила гимнасток отказаться от этой идеи.