Спонсор алтайского ДК рассказал, чем занимается на карантине в Испании

Футболист Федор Смолов, выступающий за испанский клуб «Сельта», рассказал, как проводит время на объявленном в стране карантине против коронавируса. Как пишет «Спорт-Экспресс», игрок сборной России практически заперт в своей квартире.

Федор на странице в Instagram признался, что друзей у него в Испании нет, Поэтому он спасается игрой в Counter-Strike и чтением книг. А еще общается в футболистом и другом Александром Кокориным, который не так давно вышел из тюрьмы и теперь выступает за футбольный клуб «Сочи».

«Кокорин зовет в Сочи, говорит — там весело», — признался Смолов.

Испания является одним из крупнейших очагов коронавируса в Европе. Па данным на 24 марта, в стране зарегистрировано 42 тыс. заболевших новой мировой заразой. Умерли — почти 3000 человек.

Напомним, летом 2019 года Федор Смолов участвовал в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог.

Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.

В итоге Смолов предпочел выложить 400 тыс. рублей на ремонт ДК.

15 октября жители Мамонтовского района поблагодарили спонсора за то, что он помог им перекрыть крышу. После этого футболист записал обращение.

«Я очень горд и рад, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. И, по возможности, я сам туда приеду и на все посмотрю. Всем обнимашечки», — сказал Смолов.