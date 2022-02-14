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Спорт

Спортивный арбитраж допустил Валиеву для участия в личном первенстве на Играх

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) в деле о российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на релиз организации.

Российская сборная завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022.
Российская сборная завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022.
t.me/olympic_russia

Валиева сможет принять участие в личном турнире соревнования в женском одиночном катании.

В пресс-релизе CAS отмечается — решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним, пишет championat.com.

Панель CAS в своем решении подчеркивает — комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать, оставлять ли золото, завоеванное командой ОКР в командных соревнованиях. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустить ее к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Слава тебе господи! Ура! Слава богу! Хорошо, что есть такое решение. То, что Камилу Валиеву допустят до индивидуальных соревнований — это уже хотя бы что-то. Я очень рад», — сказал Жулин.

Что произошло

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место, в составе отечественной команды выступила и Валиевой. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было оспорено.

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Жалобы в CAS направили Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Эти организации хотят оспорить решение РУСАДА допустить спортсменку к участию на ОИ.

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