Стала известна страна-хозяйка Чемпионата Европы по футболу в 2024 году

Через шесть лет принимать Чемпиона Европы по футболу будет Германия. В финальном голосовании она обошла Турцию.

В 2024 году матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. В турнире примут участие 24 команды.

Как сообщает телеканал RT, Германия примет ЧЕ второй раз в своей истории. До этого она была страной-хозяйкой в 1988 году, когда победу в турнире одержала сборная Нидерландов.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение внедрить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате Европы 2020 года.