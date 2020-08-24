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Спорт

Стало известно, куда переедет шахматный клуб в Барнауле

Алтайский краевой шахматный клуб переедет к 1 января 2021 года с ул. Гоголя на ул. Советскую. Такое решение принято в краевом правительстве.

Юные ученики Академии шахмат Алтайского края.
Юные ученики Академии шахмат Алтайского края.
Федерация шахмат Алтайского края.

Совещание по злободневному спортивному вопросу состоялось на прошлой неделе в кабинете вице-губернатора Ивана Кибардина, который курирует краевой имущественный комплекс.

Выяснилось, что пустые помещения для клуба есть, хотя раньше другой вице-губернатор Денис Губин (куратор спорта) давал совсем иной ответ в краевую шахматную федерацию.

Президент краевой шахматной федерации Артем Поломошнов на своей страничке в Facebook пообещал назвать точный адрес нового помещения АКШК после того, как будут подписаны все документы.

Но он уже подчеркнул, что это будет не аренда, хотя первоначально рассматривался именно такой вариант. Кроме того, площадь клуба существенно увеличится, сейчас она составляет 525 кв. метров.

В Алтайском крае стартует проект &quot;Шахматы в школе&quot;.
В Алтайском крае стартует проект «Шахматы в школе».
Анна Зайкова

Артем Поломошнов,
президент краевой шахматной федерации:

Спасибо всем, кто поддержал нас в трудной работе по сохранению краевого шахматного клуба: представителям СМИ, руководству ФШР, Ассоциации шахматный федераций Сибири, международным гроссмейстерам, подписавшим открытое письмо губернатору Томенко, любителям шахмат на Алтае, создавшим петицию. Вместе нам удалось решить этот вопрос.

Напомним, АКШК после 7 лет пребывания по адресу ул. Гоголя, 42 краевые власти предписали съехать в новое помещение, так как занимаемое здание якобы находится в аварийном состоянии.

Так как решение вопроса о переезде чиновники затянули (шахматистам предписали съехать из клуба к 31 марта 2020 года, но не сказали — куда именно), федерация вынуждена была обратиться за помощью во все инстанции.

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