Стало известно, сколько заработают фигуристы за участие в шоу Татьяны Навки

Чемпионка России и Европы Камила Валиева — роль Богини — за 15 выступлений получит более 6,6 млн рублей. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и сыграет Саис. Она заработает более 900 тыс. рублей.

Чемпионка мира и призер олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина, которая исполняет роль Шахерезады. Фигуристка за 20 выступлений заработает более 10 млн рублей, пишет Lenta.ru.

Данные доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее Татьяна Навка прокомментировала свое участие в «Ледниковом периоде» в паре с Песковым.