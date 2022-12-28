28 декабря
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Спорт

Стало известно, сколько заработают фигуристы за участие в шоу Татьяны Навки

Стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Коньки.
Коньки.
Архив сайта 5ine.ru

Чемпионка России и Европы Камила Валиева — роль Богини — за 15 выступлений получит более 6,6 млн рублей. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и сыграет Саис. Она заработает более 900 тыс. рублей.

Чемпионка мира и призер олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина, которая исполняет роль Шахерезады. Фигуристка за 20 выступлений заработает более 10 млн рублей, пишет Lenta.ru.

Данные доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее Татьяна Навка прокомментировала свое участие в «Ледниковом периоде» в паре с Песковым.

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