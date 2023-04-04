Торжественное открытие посетили представители краевой и муниципальной власти, депутаты Государственной Думы, Краевого Законодательного собрания, Барнаульской городской думы, ведущие спортсмены, учащиеся спортшкол, а также все желающие жители и гости нашего города.

Открытие данного комплекса даёт возможность жителям города и края заниматься любимыми видами единоборств, воспитывать в себе необходимые спортивные качества и, конечно, представлять Алтайский край на всероссийских и мировых спортивных соревнованиях. Это крупнейший центр в Сибирском федеральном округе — более 1000 квадратных метров возможностей для наших жителей, — рассказал присутствующим министр спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Идейным вдохновителем и инвестором выступил депутат АКЗС, председатель Фонда социальных проектов, руководитель центра смешанных единоборств «Топ Тим Сибирь» Александр Локтев.

В центральной части Барнаула функционирует наш первый центр. Мы изначально запланировали, что в развивающемся крупном районе должен быть большой спортивный комплекс. В нашем центре можно тренироваться по таким видам спорта, как смешанные единоборства, вольная борьба. Отдельно хотел бы поблагодарить Правительство Алтайского края, губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка за помощь в реализации данного проекта, — рассказал Александр Локтев.

Центр смешанных единоборств построен в рамках государственно-частного партнерства: подготовительные работы начались в октябре 2021 года. А сейчас, зал, оборудованный самым современным оборудованием, раскрыл свои двери для всех желающих. Общая площадь, занимаемая центром, составляет более 1000 кв. м. В помещении находятся три функциональных спортивных зоны, удобные раздевалки и душевые.

Это первый спортивный объект, возведённый в рамках концессии. Первым всегда сложнее. Тем, кто дальше подхватит такую эстафету, будет гораздо легче. ФОК очень удачно вписывается в геолокацию Индустриального района. Здесь проживают почти 200 тысяч жителей. Благодаря появлению нового ФОК развитие смешанных единоборств в нашем городе встало на новый уровень, — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Пётр Кобзаренко.

Он также рассказал, что кроме коммерческих занятий, в соответствии с концессией, здесь проводятся бесплатные тренировки, предусмотренные для борцов, дзюдоистов и учащихся муниципальной спортшколы «Олимпия». Также в планах тренеров проведение занятий для пенсионеров и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всё оборудование, установленное в данном центре, российского производства и отвечает всем требованиям норм безопасности. Об этом рассказал руководитель компании Fitness Life Дмитрий Касаткин.

Почётным гостем на открытии Центра стал боец UFC, чемпион мира по рукопашному бою Роман Копылов. Именитый спортсмен провёл показательную тренировку и пожелал спортсменам новых побед.