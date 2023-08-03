3 августа
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Спорт

Упавший во время соревнований парапланерист на Алтае остался жив

Парапланерист упал во время соревнований на Алтае 2 августа у села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Параплан, полет.
Параплан, полет.
CC0

Как передали организаторы соревнований в соцсетях, пилот жив, но получил травму.

На Алтае проходило четвертое упражнение Кубка России по парапланеризму.

Пилот из Новосибирска Александр Скворцов, чемпион России по парапланеризму 2022 года, летел по соревновательной задаче, но угодил в зону высокой турбулентности.

Александр применил запасной парашют и приземлился на склон горы. Однако позже пилот почувствовал боль в пояснице, как бывает при компрессионном переломе позвоночника.

Организаторы запретили ему самостоятельно спускаться. За пострадавшим отправилась группа спасателей с медиками, его эвакуировали вниз.

О характере травм говорить можно будет только после снимка, однако сообщается, что ничего критичного не произошло.

Ранее частный гидросамолет упал в Сибири - находившиеся на борту погибли.

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