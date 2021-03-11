Увидеть мускулистого пожарного и полыхнуть. Барнаульцам предложили оценить формы спасателя

Пожарный из Алтайского края Сергей Зиняков стал призером регионального турнира по бодибилдингу на чемпионате Кемеровской области в категории «классический бодибилдинг», сообщает краевое МЧС.

Напомним, 14 марта в Барнауле состоится чемпионат Алтайского края по бодибилдингу, в котором Сергей примет участие.

«Увлекается спортом с восьми лет. Во время учебы в университете регулярно тренировался и принимал участие в краевых и межвузовских соревнованиях по тяжелой атлетике и силовому троеборью. Имеет множество дипломов и наград. После окончания университета не потерял интереса к увлечению спортом и продолжил тренировки. В настоящее время увлекается соревновательным бодибилдингом и тренируется», — рассказали в ведомстве, как работник пожарной охраны проводит свободное время.

В начале марта 2021 года Сергей стал третьим на кемеровском турнире. Однако это далеко не первая его серьезная победа.

«В мае 2019 года выиграл „золото“ в соревновании по силовому троеборью и становой тяге на Кубке Мира „Вызов Сибири“, которое проходило в городе Бердске Новосибирской области, выполнив норматив мастера спорта в становой тяге и кандидата мастера спорта по пауэрлифтингу. В сентябре 2020 года принимал участие в Чемпионате Южного федерального округа в городе Краснодаре по бодибилдингу „Самсон-47“, где вошел десятку лучших в своей категории», — отметили в МЧС.

Сергей пришел в пожарную охрану шесть лет назад, в феврале 2015 года. По его словам, спортивная подготовка помогает в работе, ведь профессия требует не только силы духа, но и физическую выносливость.

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