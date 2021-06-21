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Спорт

В Алтайском крае появится первый шахматный гроссмейстер

21-летний барнаульский шахматист Алексей Сорокин выполнил третью норму гроссмейстерского балла и будет подавать документы на присвоение высшего шахматного звания. Об этом сообщил президент краевой шахматной федерации Артем Поломошнов.

Алексей Сорокин выступает за сборную России на юношеском первенстве Европы.
Алексей Сорокин выступает за сборную России на юношеском первенстве Европы.
Федерация шахмат Алтайского края.

Историческое событие произошло не где-нибудь, а в американском городе Лас-Вегас на турнире Las Vegas International Chess Festival. Сорокин сейчас учится на программиста в Техасском техническом университете, а летом по возможности играет в турнирах.

В Лас-Вегасе барнаулец набрал 5,5 очков из 8, что вполне хватило для долгожданной третьей нормы. На вопрос, что будет дальше, Артем Поломошнов ответил коротко: «Будем оформлять звание». Напоминаем, что гроссмейстеров присваивают в шахматах на конгрессах ФИДЕ.

Алексей Сорокин играет с пенсионерами.
Алексей Сорокин играет с пенсионерами.
Алтайский краевой шахматный клуб

Кто такой Алексей Сорокин

Алексей Сорокин родился в апреле 2000 года в Барнауле, Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепениковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке были и другие крупные успехи: бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин.

«В какой-то степени Сорокин повторяет судьбу бийчанина Сергея Эренбурга, который, правда, уехал из края в юном возрасте, а затем стал на Западе гроссмейстером. Сорокин же продолжает оставаться российским шахматистом, а в российском рейтинг-листе его региональная принадлежность — Алтайский край. Поэтому можно сказать, что Алексей Сорокин — первый, по-настоящему наш гроссмейстер», — пишет сайт краевой шахматной федерации.

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