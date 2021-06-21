В Алтайском крае появится первый шахматный гроссмейстер

Историческое событие произошло не где-нибудь, а в американском городе Лас-Вегас на турнире Las Vegas International Chess Festival. Сорокин сейчас учится на программиста в Техасском техническом университете, а летом по возможности играет в турнирах.
В Лас-Вегасе барнаулец набрал 5,5 очков из 8, что вполне хватило для долгожданной третьей нормы. На вопрос, что будет дальше, Артем Поломошнов ответил коротко: «Будем оформлять звание». Напоминаем, что гроссмейстеров присваивают в шахматах на конгрессах ФИДЕ.
Кто такой Алексей Сорокин
Алексей Сорокин родился в апреле 2000 года в Барнауле, Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепениковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке были и другие крупные успехи: бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин.
«В какой-то степени Сорокин повторяет судьбу бийчанина Сергея Эренбурга, который, правда, уехал из края в юном возрасте, а затем стал на Западе гроссмейстером. Сорокин же продолжает оставаться российским шахматистом, а в российском рейтинг-листе его региональная принадлежность — Алтайский край. Поэтому можно сказать, что Алексей Сорокин — первый, по-настоящему наш гроссмейстер», — пишет сайт краевой шахматной федерации.