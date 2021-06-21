В Алтайском крае появится первый шахматный гроссмейстер

21-летний барнаульский шахматист Алексей Сорокин выполнил третью норму гроссмейстерского балла и будет подавать документы на присвоение высшего шахматного звания. Об этом сообщил президент краевой шахматной федерации Артем Поломошнов.

Историческое событие произошло не где-нибудь, а в американском городе Лас-Вегас на турнире Las Vegas International Chess Festival. Сорокин сейчас учится на программиста в Техасском техническом университете, а летом по возможности играет в турнирах.

В Лас-Вегасе барнаулец набрал 5,5 очков из 8, что вполне хватило для долгожданной третьей нормы. На вопрос, что будет дальше, Артем Поломошнов ответил коротко: «Будем оформлять звание». Напоминаем, что гроссмейстеров присваивают в шахматах на конгрессах ФИДЕ.

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Кто такой Алексей Сорокин

Алексей Сорокин родился в апреле 2000 года в Барнауле, Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепениковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке были и другие крупные успехи: бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин.